Atlas nuper dimissus permittit utentes ad explorandum caelum noctis in specie singulari, cum copia rerum notitiarum in fere 400,000 magnas galaxias praebet. Senensis Galaxy Atlas (SGA) multam segetem offert imagines opticas et ultrarubras, ac perfiles leves, primumque atlas galacticae ad talem datam includunt. Atlas 20,000 quadrata graduum comprehendit et circiter dimidium caeli noctis ambit.

Priores compilationes notitiarum galacticorum saepe ab erroribus locorum, magnitudinum et figurarum galaxiarum vexantur, nec non inclusio rerum non-galacticorum. Nihilominus, SGA has quaestiones alloquitur, praebens accuratas positiones, magnitudines, mensuras claritatis pro magno galaxiarum exemplo. Haec praecisio certa non ante pro tam ampla galaxiarum collectione praesto fuit.

Dataset SGA effectus trium lustrationum quae inter 2014 et 2017 factae sunt ut pars instrumenti spectroscopici Energy Obscuri (DESI) Legatum Contemplatio est. Telescopia e fundatione Nationis NOIRLab Scientiae, una cum Universitate Arizonae Senescalli Observatorii et notitia a satellite NASA Sapientis, necessarias informationes colligere solebant.

SGA non solum pretiosum astronomis notitias praebet, sed etiam publicas ad videndum et cognoscendum prope galaxias permittit. Atlas instrumentum magni momenti est ad rationes trans populos obiectorum pervestigandas, phaenomena transientia dividens, physicam galacticam intelligens, cognitionem de relationibus inter galaxiam et materiam obscuram dilatans. Accedit, quod SGA ad meliorem cognitionem distributionis galaxiarum et eorum nexum conferre potest ad materiam obscuram penetrabilem quae universum dominatur.

Emissio notitiarum comprehensivorum SGA expectatur notabilem habere ictum in investigationibus astronomicis et in certamine publico cum cosmos. Nunc, quisquis nocturni caeli mysteria explorare commodaverit, huic magni pretii subsidio accedere potest.

sources:

- Arjun Dey, astrologus e Scientiae Nationalis fundationis scriptor NOIRLab

- Senensis Collegium physicae professoris et SGA exerti ducunt Ioannem Moustakas

- NSF Programma Directorium pro NOIRLab, Chris Davis