Recens studium a Dr. Raluca Rufu ductum ab Instituti Investigationis Africi indicat indicat lunae regiones in perpetuum obumbratas (PSRs), nonnullas maculas frigidissimas in systemate solari esse, non tam vetus quam antea credidisse. Hae PSRs, ad polos Lunae sita, areae sunt ubi solis lumen nunquam pavimenta craterum profunditatum attingit, oeconomiae volatiles captantes, glaciem aquae includentes.

Calculationes bigae suadent plurimas PSRs lunae non plus esse quam circa 3.4 miliardis annorum et inter se iuvenes deposita glaciei aquae continere. Haec inventio significantes implicationes habet ad intelligendas facultates aquarum in Luna, quae pro exploratione lunari sustinenda et spatio futurae missionibus pendendae censentur.

Praesens glaciei aquae in Luna iam diu de usuris doctis fuit. Potentia eius ut subsidia astronautarum efficere potuit ut productionem erucae propellant et systemata vitae sustentationem sustineant. Sed aetate PSRs, ubi aqua glaciei capi putatur, antea multo antiquiorem esse aestimatur.

Si PSRs quidem iuniores sunt quam antea, significaret aestimationes hodiernas glaciei aquae in Luna aestimari posse. Hoc interrogationes movet de facultate utendi his facultatibus pro missionibus lunaribus futuris. Ulterior investigatio et exploratio vera amplitudo et dispositio aquae glacies in Luna opus erit determinare.

Studium a Dr. Raluca Rufu gestum eiusque turmae necessitatem illustrant continuae investigationis scientificae Lunae PSRs. Intellectus aetas et compositio harum regionum necessaria est ad missiones futuras disponendas et ad utilitates lunares efficaciter adhibendas.

sources:

- NASA

- Southwest Research Institute