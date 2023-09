Universum constat ex LXIX% Dark Energy, Nova Mensuratio Confirms

Astronomi decreverunt energiae obscurae rationes circa 69% totius materiae densitatis-energiae universitatis. Hoc reliquum 31% relinquit ad materiam normalem (ut stellae, galaxies, atomos) et materiam obscuram, formam arcanam materiae quae universum per gravitatem afficit.

Vis obscura energia ignota est ut accelerans expansionem universi respondeat, materia autem obscura est vis gravitatis quae per theorias currentes explicari non potest. Scientes credunt circa 80% materiae in universo obscuro constare materiam, ceteris regularibus vel baryonicis.

Astronomi racemi galaxiarum utebantur, ut materia energiae densitatis universitatis metiretur. Comparando numerum et massam galaxiarum in botro cum simulationibus numeralibus, phisici proportiones materiae et industriae computare possunt. Haec methodus innititur eo quod racemi galaxiae formati sunt ex materia quae per billions annos gravitatis labefactata est.

Inquisitores artificio nomine GalWeight usi sunt ut massam uvarum galaxiae in datorum datorum aestimarent. Simulationes deinde fecerunt diversis rationibus energiae et materiae obscurae, et invenerunt Universum ex 31% materia optimum racemis galaxiae observatis aequasse. Mensura haec cum superioribus studiis et aliis mensuris materiae-energiae densitatis congruit.

Investigatio haec praebet pervestigationes pretiosas in compositione universi et adiuvat scientias naturae energiae obscurae. Auget etiam intellectum nostrum expansionis universi, cum potentiale implicationibus ad suum futurum.

Fontes: Acta Astrophysica