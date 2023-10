NASA Engineers Take Steps to Extendere Voyager Missionis tempora

NASA fabrum mensuras exsequentes sunt ut Voyager spatii anno 1977 deductae per plures annos explorationem interstellariam suam continuarent. Una nisus alloquitur cumulum escarum residui intra fistulas angustas in trusores, quae sunt vitales ad conservandum antennas spatii in Tellure demonstratas.

Ad hanc quaestionem certandum, missio commissuram programmatum ad effectum adduxit ne glitch reditus, qui Voyager 1 proximo anno affectus est. Hanc commissuram intendit Voyager 1 et eius geminam conservationem Voyager 2, iterum glitch experiri.

Iaculatores in Voyager navicularii cruciales sunt ad communicationem conservandam cum Terra. Ad structuram residui propellantis in tubulis angustis reducere, licebit naviculae paulo longius in quamque partem gyrari antequam trusores accendant. Haec frequentia incendia trusoris decrescet. Temperatio gyrationis impellentis facta est mittendis mandatis mense Septembri et Octobri, et naviculae iam fere 1 gradum longius in quamque partem movere possunt.

Manipulus exspectat has mensuras integram impedituram trusoris propellantis fistulae remotionis ad alterum saltem quinquennium, fortasse etiam longiorem. Additi gradus sumi possunt in futurum ad ulteriora vita impellentium extendere.

NASA fabrum praeter compellans intrusorem aedificandi machinam programmatum creaverunt ut bilem figere, qui status rumorum a Voyager 1 onerariarum anno 2022. interpositam emitteret, commissura agat ut assecurationis consilium, ne recursus quaestionis et longivitatis caveatur. de Probo.

Voyager 1 et Voyager 2 infigo intervallo iter fecerunt, cum Voyager 1 15 miliarda superantibus et Voyager 2 plus quam 12 miliarda ab Terra attingunt. Ob aetatem spatii et significativum temporis tarditatem in communicatione, periculum est ne commissura ignorata habere potuerit effectus. Ad hoc periculum mitigandum, Voyager 2 prius commissuram recipiet et in geminae suae probatae inserviet.

Voyager missio, initio tantum quattuor annis destinata, fines pristinos longe superavit. Praeter Saturnum et Iovem invisentes, Voyager 2 primus spatii ad Uranum et Neptunum factus est. Missio postea extensa est ut mittat speculatoria ultra heliosphaerium, bullae tutelae particularum et camporum magneticorum a Sole creato. Voyager 1 ad heliopausam pervenit anno 2012, quam Voyager 2 in 2018 secutus est.

Missiones Voyager notabilem partem systematis Observatorii NASA Heliophysicae sunt, auctore Division Division Directorium Missionis in Washington Scientiarum Heliophysicarum. Caltech's Jet Propulsio Laboratorium aedificavit et operatur Voyager spatii.

