NASA accipit Gradus extendere Voyager Spacecraft Missionum

Machinatores pro missione NASA Voyager mensuras exsequentes sunt ut Voyager 1 et Voyager 2 spatii spatii ad explorandum interstellarium per annos venient. Unus umbilicus eorum nisus est cibus residuum cumulatum intra fistulas angustas in nonnullis emissiones spatii. Hoc aedificium impedire potest cum trusoribus facultatem custodiendi antennas in Terra communicandi monstratas. Turma gressus est ad aedificandum retardare permittens spatii naviculas in quamlibet partem paulo longius gyrari antequam trusores accenderent, quod frequentiam incendii reduceret. Hae adaptationes diligenter destinatae sunt ut labefactum in missione minuant et collectionem notitiarum scientificarum pretiosarum curent.

Manipulus fabrum etiam implicans commissuram programmalem ad impediendam glitch recidivam quae in Voyager 1 proximo anno occurrit. Glitch causata est per habitus articulationis et systematis (AACS) inordinationis mandatorum. Plenitudinem in futuro destinavit praesidio spatii et operationes suas quam diutissime curare. Late recognitum et repressum est pericula quae ex exsecutione oriri possunt mitiganda. Voyager 2 prius receptaculum recipiet ut testatum antequam ad Voyager 1 applicetur, qui remotior est a Terra et ideo notitias pretiosiores tenet.

Voyager 1 et Voyager 2 iam magnas distantias a Terra peragraverunt, cum Voyager 1 plus quam 15 milia passuum aberat et Voyager 2 plus quam 12 milia passuum aberat. Manipulus missionis expectat se cum modulis impletis, navicularii operandi per quinque saltem annos, si non diutius. Missiones Voyager in spatio interstellario inaestimabiles notitias praebent et milia passuum in spatio explorationis significantes facti sunt.

Fontes: NASA