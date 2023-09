NASA astronaut Frank Rubio recordum longissimae durationis missionem ab astronaut in US spatio destitutus fregit. Rubio redire in Terram sex menses post deducto ad Stationis Spatii Internationalis (ISS) mense Septembri 2022. Sed equitatio malfunction in reditu suo eum reliquit in orbita Terrae inferioris adhaesit, moram ad per annum extendens. Die Lunae, Rubio priorem recordum 355 dierum a Mark Vande Hei posuit anno 2022 praecedens. Statutus est redire in Terram non ante quam die Septembris 27 observans totalem 371 dierum in orbita Terrae. Quae res etiam eum unum tantum sex homines efficit ut annum in spatio consumat.

In colloquio cum America ABC Salve, Rubio significationem sui temporis in spatio illustravit. momentum intelligendi extulit quomodo corpus humanum adaptat et permanet ad perficiendum in futuro spatio missiones explorationis ad lunam, Martium et ultra. Iter Rubio ad ISS singulare fuit sicut primus US astronautus factus est ut in eruca Soyuz Russiae vehi cum Aprili 2021. Haec pars concordiae inter NASA et Roscosmos sedes erat.

Eventus qui Rubio destitutus reliquit implicavit Leak coolantem de spatii Soyuz. Prope Rubio, Roscosmos cosmonautae Sergey Prokopyev et Dmitri Petelin affecti sunt. Leak spatii inhabilem redditum in Terram reddidit, inde in extensione habitationis ISS per alios sex menses. Constituti sunt postea hoc mense in Terram redire.

Rubio inopinata et diuturna missio varias perceptiones praebet in spatio corporis humani tolerantiam. Scientiam aedificat quae ad futuram felicitatem conferet altae explorationis missionum spatium. Plures updates in spatio fugae, sequere paginam Gizmodo dedicatam Spaceflight.