NASA telescopio radiophonico recessum adhibebitur in ventura eclipsis solaris annularis die 14 mensis Octobris ad effectus lunae obtegentes sunspotum investigandi. Hoc consilium, quod solarium Patrol dicitur, pars est programmatis scientiarum civium et iudicium maioris experimenti currit in tota eclipsis solis die 8 Aprilis proximo anno. Telescopium, Apple Valley Radio telescopio (GAVRT) Goldstone, antea NASA spatium altum studere solebat. Nunc ab alumnis remotius pro variis studiis scientificis operatur, incluso sole ad aequalitatem radiophonicam destinata.

In eclipsibus, GAVRT corona solis interiorem solis observabit ut regiones activas et sunspota studeat. Sunspots sunt perturbationes in campo magnetico solis qui sicut maculae nigrae in superficie eius videri possunt. Radiophonia telescopia in has regiones activas considerare studebit sicut luna super eas transit. Investigationes emissiones radiophonicae in diversis frequentiis dividendo, investigatores campum magneticum in stratis solis supra sunspotum metiri poterunt.

Dum GAVRT imagines uisum appellare non poterit, pretiosa notitia moribus sunspotum in eclipsibus providebit. Cum luna diversas partes sunspot tempore operit, potentia collecta antennae decrescet. Hoc permittet phisicis analyses sunspotum in alta resolutione resolvere et mutationes emissiones radiophonicae e regionibus activis observare.

Successus rei dependet ex praesentia sunspotum in eclipsibus et geometria eorum commercium cum luna. Etsi ipsae eclipses non totae neque annulares erunt, condiciones specificae decernent utrum telescopio radiophonicus notitias necessarias colligere possit.

Super, hoc consilium ostendit NASA recessum potentialem apparatum repositum esse ad investigationes scientificas et valorem scientiarum civilium incepta ad nostram cognitionem mundi amplificandam.

