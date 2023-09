NASA piratica car- mediocria perseverantiae lineamenta fecit cum Martio Februario anno 2021. Cum Perseverantia appulit, parva capsula aurea MOXIE nomine etiam in Red Planet pervenit. MOXIE, brevis pro "Mars Oxygen In-Situ Resource Utilisisation Experimenti" designatus est ad oxygenium in Marte producendum eiusque missionem feliciter perfecit.

Durante periodo perficiendo, MOXIE moles oxygenii infiges generavit. In curriculo ultimo, MOXIE producta 9.8 P. (0.35 unciae) oxygenii, cum summam ad 122 P. (IIII uncias) - bis tantum quantum ab initio phisicis aestimatur. Cogitatus 4.3 P. (12 uncias) oxygenii per horas producere potuit ad puritatem saltem 0.4%.

Duae sunt rationes praecipuae efficiendi oxygenii in Marte. Primum, astronautae futurae in planeta sufficientem oxygenii copiam in mora egent. Secundo oxygeni magna pars in eruca cibus est. Satis erucae cibus Marti mittendo propter iter reditus notabilem quantitatem oxygenii requirit. Successus MOXIE in oxygenio in Marte producendo potentiae pondus stipendiorum minuere potuit et humanam explorationem Red Planetae magis factibilis reddere potuit.

Docti putant technologias sicut MOXIE posse etiam missionibus lunaribus prodesse. Facultates extrahendae, sicut aqua et oxygenium e luna, essentiale esset ad creandum escas erucae et diuturnum in luna praesentiam constituens.

MOXIE opera extrahendo oxygenium ex moleculis dioxidis carbonis in atmosphaera Martis. Processus temperaturas circiter 1,470 graduum Fahrenheit requirit (DCCC gradus Celsius). Meditationes materiae caloris tolerantiae factae sunt, incluso nickel partes mixturae, leve aerogelum, et tunica aurea quae calorem infrarubrum reflectit.

Successu MOXIE futuris inceptis in Marte productionis oxygenii viam patefecit. Dum nulla consilia sunt MOXIE 2.0, NASA systema pleniorem evolvere intendit quae oxygenii reponendi et liquefactionis facultatem includit.

In fine, MOXIE gestae notabile gradum in exploratione progressionis progressionis notant. Facultas oxygenii in Marte producendi promissionem tenet ad sustentandam vitam humanam in futuris missionibus ad Rubrum Planetae et necessitatem magnarum stipendiorum obscuratis.

