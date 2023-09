NASA's Parker Solaris Probe Collectae Valuable Data in Missam Coronalem Eiectionem

Parker Solaris Probe, NASA fundens missionem ad "solem tangendum", nuper per ejectionem missam coronalem (CME), validam solarem eruptionem particulorum accusatorum navigavit. Occursus factus est die 5 mensis Septembris anno 2022, quamquam inventa et investigatio circa eam in nova charta in Acta Astrophysica explicantur.

Eventus insignem discessum a studio typico CMEs notavit, quod a Tellure observari solet. Tamen Parker Solaris Probe hanc particularem CME prope observare potuit, cum tantum 5.7 decies centena milia passuum a superficie Solis posita erat. Haec propinquitas phisicis permisit ut notitias inaestimabiles et perceptiones in commercio inter CMEs et pulverem interplanetarium colligere liceret.

CMEs eruptiones ingentes e atmosphaera Solis quae graves effectus in spatio tempestatis habere possunt, inclusa perturbationibus ad satellites, systemata communicationis, technologias navigationis, craticulas potentiae in Terra. Intellectus quomodo CMEs inter se occurrunt cum pulvere interplanetario pendet ad praenuntiandum eorum impulsum in nostram planetam.

Occursus proximo Septembris primo tempore Parker a CME observatus est, et eventus praeclari fuerunt. Specillum CME observavit viam per pulvere interplanetariam purgandam, eam disponens circiter 6 decies centena milia passuum a Sole. Sed pulvis paene statim repletus est particulis interplanetariis per systematis solarem volitantibus.

Inventio haec confirmavit theoriam inter commercia inter CMEs et pulverem fieri, ut scientias altiorem dynamicorum in corona Solis comprehenderet. Animadversiones factae a Parker Solari Probe in Campo Lato Imagery ad Probe solaris (WISPR) instrumentum photographicum in hoc interrupto erant.

Dum plura studia et animadversiones ad plene comprehendendos effectus pulveris interplanetarii in CMEs requiruntur, hic terminus inventio novas aperit aditus ad explorandum complexitates nostri Solis et eius impulsum in spatio tempestatis.

Fontes: Americanus, NASA