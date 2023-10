NASA Extendit Novum Horizontem Missionis explorare Kuiper Belt

NASA denuntiavit New Horizont missionem suam extendendam esse ad explorandum exteriora systematis solaris spatia. Hoc consilium post propositum priorum NASA venit ut cursum missionis mutaret et in diversam divisionem transferret.

Primitus scheduled ut operationes in fine anni 2024 involverent, Novae Horizonum missio nunc perget usque dum naviculae spatium exit in Kuiper Belt, quod circa annum 2028 eventurum expectat. Per hoc tempus protractum, navicula sideralis ad colligendas notitias heliophysicas intendunt, quae involvit studens Solem eiusque interationes cum ambitu ambiente. Insuper Novae Horizontes obiectum in Kuiper Cingulum quaerunt ut arctam volantem peragat.

Manipulus missionis hanc decisionem celebravit, cum NASA rogationem provocaverat ut missionem transferret ad Division Division et investigatio prioritizare in Sole. Alan Stern, praecipuus inquisitor Novarum Horizonum, gratiam expressit illis qui continuationem missionis fovebant.

Novae Horizontes, quae anno 2006 deductae sunt, fere XV annis ceperunt ut ad suum locum obtinendum in longinquis systematis solaris pervenirent. Cum igitur exploraverit Kuiper Belt, regionem glacialem obiectis repletam quae de insulis systematis solaris historiae tenet.

Mense Ianuario 2022, tabula recensionis recensuit propositum per turmas scientiarum missionis ad missionem per tres annos prorogandam. Etsi missio ultimo per duos annos prorogata est, consilium ut potentia fundaret eam tamquam missionem heliophysicam anno 2025 incipiens, criticam e communitate scientifica hausit. Singularem positionem novarum Horizonum disseruerunt eam permittere ad discendum tam obiectis Kuiper Cingulum quam Solis.

Missio extensa imprimis ab NASA Scientiae Divisionis Planetariae fundetur et ab Divisionibus Heliophysicis et Scientiae Planetariae coniunctim administrabitur.

Hac extensione, Novae Horizontes mysteria Kuiper Cingulum evolvere pergent et pervestigationes pretiosas in originem fabulae systematis nostri solaris praebebunt.

sources:

- NASA