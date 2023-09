NASA Astronauts Take Practice Curre ad Duc metus pro Luna Missionis

Quattuor astronautae ad missionem Artemis II praeparandam, quae horarium lunae proximo anno iturus est, nuper in usu currit ad caudex deducendi in novis vehiculis navalibus apud Kennedy Centrum spatii. Astronautae, inter NASA astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, et Christina Koch, necnon Canadian astronautae Jeremy Hansen, in spatiis aureis idoneis vecturae vecturae vecturae a Neil A. Armstrong Operations et Checkout Building to Launch Pad 39 -B.

Siccum curriculum deductum est ad demonstrandum normales dies procedendi in praeparatione missionis, quae primo mense Novembris 2024 mittere potuit. Artemis II erit prima missio fugae in NASA validissimo Tractus Launch System eruca, cum astronautis in Orione vectis. spatium capsulae. Missio cogitavit ut dies X circa lunam iter faceret, sed nulla sunt consilia ad portum lunae.

Artemis III missio, quae homines ad superficiem lunarem primum ab anno 1972 recipere cogitavit, in navicula sideralis spatii sicut systema humanorum escensionis innitetur. Attamen navicula sideralis naviculae sub evolutione adhuc est et a Decembri 2025 paratam expectat.

De missione Artemis II sequetur probam fugam Artemisiae I, qui fines Orionis spatii impulit ut salutem hominum viatorum curaret. Capsula Orionis et servitutis Europaeae Artemis II moduli iam apud Kennedy Centrum Space sunt, sed parati usque ad Aprilem non erunt. Core scaena cursus exspectans onerariam NASA Michoud Conventus Facilitatem exspectat, dum duo solidi cursus solidi ex Utah tramine portantur.

NASA technici quattuor RS-25 machinas connectere inceperunt, quae ab Program Shuttle Space conversae ad basim scaenae nuclei inceperunt. Scaena nucleus exspectatur ut mense Novembri perveniat, et positio Spatii Launch Systema mense Februario 2024 incipiet apud Kennedy Aedificium Centri Vehiculi Coetus.

sources:

Orlando Sentinel

Citation: NASA Astronautae lunae ligatae Artemis astronautae novas vehiculis immittendi caudex in usu currunt (2023, Septembris 20) restituit 20 Septembris 2023 e [fonte]