Recens relatio de US Government Accountability Office (GAO) revelavit seniores NASA magistratus considerare ratio spatii procurationis Launch System (SLS) erucam esse "infausabilem" in gradu currenti. Renuntiatio sollicitat curam de perspicuitate progressionis sumptuum permanentium et elucidat defectum claritatis circa quem ministri huiusmodi iura fecerunt.

NASA oratores nondum de fama commentati sunt.

Tamen relatio GAO agnoscit NASA agnoscere necessitatem emendandi praebendae progressionis SLS. NASA consilium ad hanc quaestionem compellare conatus includit ad stabiliendum cedulam fugae, efficientiam augendam, innovationem adhortandos, et accommodandi consilia ad redigendum periculo periculosum accommodandum.

In eruca SLS pars magnae progressionis NASAe Artemisiae est, quod tendit ut basis in luna constitueretur et ulteriores missiones exploratoriae et scientificae peragerent. Etsi primum examen launch of SLS, quae dicta est Artemis I, valuit, progressio criticam obvenit a canibus regiminis ad quaestiones contrahendas, sumptus eliminandos, et perspicui defectus.

Relatione GAO suggerit NASA sumptus baseline evolvere ut sumptus productionis capiendi pro missionibus utendo SLS Clausus I eruca. Sed NASA hanc commendationem plene non implevit, secundum relationem.

Sicut nunc, circa $12 miliardis in progressu erucae SLS consumptum est, et NASA plus $11 miliardis in sua recenti budget propositum rettulit ut rationem proximis quattuor annis sustineret.

Renuntiatio animum invocat de necessitate NASA ut ad praestabilitatem progressionis SLS programmatis et meliorem pellucentiam referat ut eius diuturnum tempus sustineatur in tuto collocetur.

sources:

- US Government Accountability Office (GAO) Report

- NASA spokespersons