NASA consilia de Mars Sample Redi (MSR) missio, in 2028 mittenda, in dubium vocata sunt a Tabula Recognitionis Independentis agentis. Renuntiatio technicas quaestiones elucidat, oeconomicas escalating, et launches unrealisticam intermittit tamquam maiores quaestiones ad missionem spectantes.

Missio MSR est collaboratio inter NASA et Agency Space Europaea et in exploratione Martis crucialus censetur gradus. NASA Perseverantiam Rover involvit, quae Martia exempla iam collegit et ea in superficie telluris reposuit. Haec exemplaria inde insanabiles essent et a MSR missione in Terram reducerentur.

Primum apud $4 miliarda aestimatur, sumptus missionis MSR ad $5.3 miliarda aestimata surrexit. Recognitio tabulae relatio problemata in missionis promotione, ordinatione, scheduling, et in imperdiet agnoscit. Secundum relationem, missio concreta est cum exspectationibus univocis et schedulis, cum MMXXVIII diem impossibilitatis deducunt.

Movens immissionem ad proximam fenestram factibilis anno 2030 augeret sumptus missionis ad $8-11 miliarda, significantem impressionem in NASA praevisionis scientiarum planetarum ponendo. Alia optio tabulae indita est ut duobus descensoribus pro uno ut exempla reddas, sed hoc magis tempus prorogare et sumptibus augere.

Renuntiatio suadet NASA procurationem et ordinationem missionis explorare ad meliorem reddendi rationem. Etiam necessitatem NASA magis effert ut momentum congrediatur ac communicet MSR missio publico.

In responsione ad inventiones tabulas recensendas, NASA turmas recensionis quas Sandra Connelly ducebat, administratorem scientiarum vicarium procurationis constituit, ut quaestiones allocerent. Turma tendit ut relationem mense Martio proximo anno divulget. Interea NASA distulit confirmans sumptus officiales et schedula missionem.

Hoc primum munus non MSR criticae obvenit. Mense Iulio, Senatus Appropriationes Committee US sollicitudines de provocationibus technicis et sumptibus excitandis expressit, NASA dirigens ut optiones retractandi vel scandendi missionem praebeant si intra praevisionem manere non possit.

Etiam missio MSR competition ex Sinis respicit, quae suum Martem meditatur specimen reditus missionis circa 2030 immittendi.

