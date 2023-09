Estne Aliquid Mirum in Martem?

NASA Perseverantia vagans in Marte imaginem machinantem cepit, duos saxos fingens, qui insolitam similitudinem pinnae cancri et unguis cancri ferunt. Rover, qui in Red Planeta advenit mense Februario 2021, Jezero Crater explorato signa vitae praeteritae in Marte exploravit. Sed hae scopuli varie informati in eius missione inopinati sunt inopinati.

Perseverantia nunc percursatur per antiquum flumen Delta, quod olim lacus ingens fuit, circiter 16,000 pedum altum esse aestimatur. Imaginatio photographica, die 18 mensis Augusti anno 2023 sumpta, ostendit phaenomenon pareidoliae notae. Pareidolia est cum cerebrum temere exemplaria interpretatur ut imagines significantes. Classicum exemplum percipit faciem Iesu Christi in frusto tosti combusti.

Hoc primum non est Mars de pareidolia. Una ex clarissimis casibus est "Face in Marte" imago capta NASA scriptor Vikingi 1 spatii in mense Iulio 1976, quae vultum distinctis notis depingere videbatur. Etsi NASA illusionem consecutum umbrarum explicavit, imago discussa late disseminata est.

NASA photographicam pinnae squantis et unguium unguium in instrumentis socialibus communicavit, invitans visores ad suas interpretationes communicandas. Responsiones varias visionum imaginativarum revelaverunt, inter fabam capulus, Stegosaurus, par labra, caput turtur.

Quamvis Mars in aqua billions annos abhinc opertum sit, nulla tamen documenta est ut innuat planetam ullam vitae formam semper habuisse. Hae imagines photographicae, licet ambientes, intellectum Martis desolatae naturae non mutant.

