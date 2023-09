NASA Lucy naviculae feliciter suas primas imagines cinguli asteroidis, Dinkinesh, primas cepit. Haec est prima inter 10 asteroidas, quas Lucia per 12 annos studebit. In statu 14 decies centena milia passuum a Dinkinesh sita, Lucia intra CCLX milia passuum asteroidis die 265 Novembris 1 veniet, arcta congressione ut systemata eius experiatur.

Imagines a Lucio desumptae ostendunt parvum punctum in curriculo stellarum moventes, Dinkinesh repraesentantes. Imagines hae captae sunt die 2 et 5 Septembris 2023. Navicularium Dinkinesh proximos duos menses appropinquare perget usque dum proxime appropinquat.

Hoc tempore, Lucia turmas rationes et rationes spatii probabit, cum umbilico in systematis tracking terminali. Haec systema ordinatur ad asteroidem in instrumentorum campi visendi custodias ut spatii transit ad celeritatem 10,000 mph.

Ut accuratam muscam curet, Lucia asteroidem suo programmate navigationis opticae imagini perget. Haec programma determinat situm relativum Luciae et Dinkinesh comparando asteroidum apparentem positionem contra stellam curriculum. Interest tamen notandum quod Dinkinesh superficies notas non ostendet usque ad diem congressus, quia punctum in accessu incerto remanebit.

Imagines a Lucy captae adhibitae sunt in summa solutionis camerae, instrumenti L'LORRI, a Johns Hopkins adhibitis Physicis Laboratorio instructis. Praecipuus inquisitor missionis Luciae Hal Levison in Boulder, Colorado fundatur, et missio a NASA Goddard Centrum in Marylandiam fugae spatium administratur. Ipsum spatii a Lockheed Martin Space in Colorado aedificatum est.

sources:

- NASA officialis Website: NASA Lucii Spacecraft capit primas imagines Asteroid Dinkinesh

- National Aeronautics et Space Administration (NASA)