NASA Lucii Spacecraft parat Close Congressus cum Asteroideo Dinkinesh

NASA Lucii naviculae machinationem ad primum suum arctum congressum cum asteroideo molitur. Die 1 Novembris, asteroides Dinkinesh volabit et instrumenta sua probabit in praeparatione futurae visitationes asteroides Troianas, quae orbita solis iuxta Iovem. Dinkinesh, minus quam quingentos passus latum mensurans, in cingulo asteroidum principali inter orbes Martis et Iovis sita est.

In flyby, focus primus tentabit systematis spatii terminalis-vestigationis, quod sinit asteroidem investigare et in instrumentis observare. Navicularum notitias colliget utens alta solutione camerae et camera thermarum infrascriptarum. Etiam systema terminale-vestigationis adhibebit ut asteroidem in ultimis octo minutis concursus et notitias colligeret cum suo colore imaginis et spectrometri ultrarubri indagare.

Hic congressus cum Dinkinesh experimentum rationum Luciae inservit antequam ad sua principalia scuta Iovem Troianum asteroides moveatur. Propositum Luciae missionis est eas lustrare asteroides numquam ante exploratas, quae orbita solis duobus "fetis examina" ante et post Iovem. Antequam ad asteroides Troianas perveniatur, Lucia aliam flyby cinguli asteroidis principalis nomine Donaldjohanson anno 2025 habebit ob probationes in-fugae additas.

Capta notitia e congressu Dinkinesh non solum magni ponderis eventus testium praestabit, sed etiam perspicientias potentialiter praebebit in nexu inter asteroides maiores cinguli principales et minores asteroides prope Terram. Post congressionem, Lucia in itinere suo circum solem perseverabit, rediens in vicinia Telluris gravitati assistens anno 2024 antequam Iovem Trojanum asteroides anno 2027 attingeret.

Hic primus congressus cum Dinkinesh signat lapidem excitantem pro Lucia missione, dum spatii iter explorationis et inventionis in cingulo asteroideo incipit.

