NASA Lucia naviculae navigium extraordinarium aggressus est ad mysteria systematis solaris explorandum. In itinere ad Iovem, Lucia primas suas decem destinatas asteroides convocavit. Navicularum "velox salve" fecit Dinkinesh sextarios, circiter CCC miliones passuum aberat in principali asteroideo ultra Martem.

Loco usitatis volitantis modo cum velocitate errantes 10,000 mph, Lucia intra merum 270 milia Dinkinesh venit, permittens instrumento cruciali tentante. Haec recensendi ratio spatii ad certamina ventura cum asteroideis maioribus et magis captandis praeparavit.

Dinkinesh metiens dimidii passus transversam metiens, minimam spatiam rupem in Lucii latitudinem itinerarii, de quo a Space Agency US. Praecipua tamen Lucii scuta sunt Troiani fallaces. Hi Troiani globus asteroides pristinae in orbita Iovis latebant et antiquae reliquiae navicularum tempore concretae esse creduntur.

Navicula octo Troianis praeveniri praecipitur, cum aliqua potentia usque ad 100 magnitudinem Dinkineshi mensurans. Certamina cum his Troianis recludent pervestigationes pretiosas in historiam et compositionem universi nostri fascinantis. Duo ultima certamina asteroides pro 2033 acceduntur, promittens inventa adhuc mirabiliora.

Ante duos annos in maxima missione sumptus fere $1 miliardis immissus, Lucia nomen traxit e claris sceletis reliquiis humani antecessoris in Aethiopia reperti, quae "Lucy". Posterior flyby asteroides a Donaldo Johanson nominetur, unus ex hominibus inventis fossilis Luciae creditus.

Quamvis contra minora provocationes ut alae solaris solutae, NASA fugae moderatoris Lucii stabilitatem pro duratione missionis putaverunt. Postquam epic musca Dinkinesh, missio NASA autumnalis miliarium pervenit, et naviculae iam pretiosas notitias suas et imagines in Tellurem reducebunt. Scientistae avide exspectant copiam novarum informationum quae Dinkinesh lucem reddent, semel tantum resolutum pulvis in telescopiis capacissimis.

