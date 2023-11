Circumspicit Rendezvous: Lucy Spacecraft accedit Dinkinesh in Asteroid Belt

NASA Lucy naviculae in statione est miliarium excitantis in sua missione. Post decies centena milia passuum elapsis duobus annis, exploratorium spatium iam claudit in primo destinatione eius - Dinkinesh in cingulo asteroideo principali. Hic occursus est vitalis praeparatio ad Luciam futuram explorationem asteroides Troianorum Iovis.

Hora 12:54 post meridiem et pridie Nonas Novembres, Lucia proxime accedens ad Dinkinesh perveniet, intra spatium inter 1 milia passuum circiter (265 chiliometrorum). Hoc signum miliarium significant primum Lucia singillatim conspectum rei praebebit quae antea tantum per lentis telescopiorum turbationem distans apparuit.

Lucia Dinkinesh uisum uisum est cum Septembris 3. Coniunctio missionis nuper missis spatii ad ultimam cognitionem renovationis, involucrum in quo notitias recentissimas de relatiuis positionibus spatii explorandi et asteroidis inclusum est. Hac data instructus, Lucia reliquam fere distantiam decies centena milia passuum (800,000 chiliometrorum) navigabit ut asteroidem attingat.

Circa horam ante quam proxime accedat, Lucia suum terminum sequi systema excitabit ad positionem monitoris Dinkinesh. In illo puncto spatii fere 10,000 milia passuum (16,000 chiliometrorum) ab asteroideo erit. Ob parvitatem Dinkineshi, systema solum plene in asteroidem momenta meris claudet ante adventum Lucii proxime.

Praesent flyby etiam inserviet inaugu- randae systematis tracking Lucii terminalis. Haec ratio sui iuris est ad praecise collocandum et asteroidem intra instrumentorum campum visum. Inter ultima octo minuta musca, Lucia colliget notitias vitalis utens suo colore imaginis et spectrometri infrarubi, communiter ut instrumentum instrumenti L'Ralphi.

Mark Effertz, praefectus Lucii apud Lockheed Martin Space, dixit Lucy in vastitatem spatii ausit, mandata interactiva non posse ob temporis moras significantes circiter XXX minuta radiophonicis significationibus inter spatii et Terram iter facere. Omnes igitur observationes scientiarum prae-programmate sunt, pro spatii fabrica autonoma ratione operatur.

Sequens flyby, Lucia horam additam imaginandi et vestigia Dinkinesh reddet antequam se ad communicationem cum Terra restaurandam convertat. Per quadriduum proximum, Lucii alta resolutio camerae L'LORRI perget singulas imagines asteroidis capere.

Lucia missio, mense Octobri 2021, primarium propositum habet discendi asteroides Troianas, collectionem corporum saxosorum, quae lovem in orbita sua circum Solem ducunt et sequuntur. Incipiens anno 2027, Lucia conscendet in itinere suo asteroides Troianas, incipiendo ab Eurybate et eius consorte binario Queta, deinde Polymele et eius conjuge binario Leuco, sequitur Orus, et demum binarium Patroclum et Menoetium.

Pro parte notae interesting, Dinkinesh in indice scutorum asteroidis Lucii hoc anno antea additus est ut causa probationis pro instrumentis spatii ante adventum in Iovianum systematis accederet. Asteroides publice nominatus est Dinkinesh post longum tempus manendi innominatum ab eius inventione anno 1999. Eius nomen, quod "mirabile es" in lingua Aethiopica, tribuit humano antecessori fossilia, quae "Lucy" celebrata est. "

FAQs

Quid est propositum missionis Lucii spatii?

Lucia navicularii missio est ad studium Troianorum asteroides, corporum caelestium, quae Solis orbita est iuxta Iovem. His asteroids explorandis, viri docti intendunt pervestigationes in systematis solaris primae historiae.

Quae est terminatio tracking systematis Lucii spatii?

Systema tracking Lucii spatii terminatio est systema sui iuris ad asteroidem accurate locandum destinatum, quod observat et curet manet intra campum-visum instrumentorum cinematographicorum.

Quibus instrumentis utitur Lucia ad colligendas notitias in musca?

Per flybys, Lucia instrumento utitur L'Ralph, quod ex imagine et spectrometro infrarubeo consistit. Instrumenta haec spatii ad colligendas notitias pretiosas circa compositionem et proprietates asteroidum incurrit.

Cur asteroides Dinkinesh in scopum Luciae electus fuit?

Dinkinesh in scopum ad Luciam electus est ut instrumenta spatii experiretur ante adventum in Iovianum systema. Accedit, Dinkinesh publice dictus est ab antecessore fossile "Lucy", ut eius significationem adoraret in intellegendo evolutionis historia.