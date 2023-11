Articulus novus: Lucy Spacecraft pone ad explorandum Ignotum Territorium

NASA Lucii navicularii navigium inmittit excitantem missionem ad exploranda mysteria viciniae nostrae cosmicae. Kalendis Novembribus, Lucia primum volatum asteroidis nomine Dinkinesh faciet, initium 1 annorum longitudinis suae 12 annorum asteroidis subditorum observans. Haec missionis fundatio intendit ad investigandum asteroides Troianas, quae sunt reliquiae formationis solaris nostri, et orbita Iovis circa solem sequuntur.

Tempus inclusae Luciae congressionis cum Dinkinesh valde anticipatur, cum novas pervestigationes de hoc asteroideo dimidio miliario lato deteget. Antea, Dinkinesh solum per telescopia resoluta considerari potuit. Praecipuus inquisitor Lucii, Hal Levison, concitationem primae humanitatis perceptio huius aenigmaticae saxi huius spatii expressit.

Lucy die 16 Octobris 2021 a Centro Spatii Kennedy immissus amplas praeparationes suas cum Dinkinesh indixit. Accepit gravitatem adiuvandi a Tellure die 16 mensis Octobris anno 2022, eam fundae ad balteum principale asteroidum 300 miliones passuum aberat.

FAQ:

Q: Quid Troiani asteroides?

A: Asteroides Troiani sunt globi spatii saxa quae circa solem orbita Iovis sequuntur. Reliquiae creduntur formationis nostrae solaris.

Q: Quot annos nata sunt Troiani asteroides?

A: Hae asteroides verisimile sunt saltem 4.6 miliardis annorum, quae ad tempus formationis nostrae systematis solaris reducendum est.

Q: Quid missio Lucia revelabit?

A: Lucii missio intendit ad has primordiales "fossillas" nostri solaris investigandi, pervestigationes in compositione elementorum in prima Telluris formatione providens.

Cum Lucia appropinquat Dinkinesh, instrumenta illius magni momenti subibit antequam ad ultimum finem perveniat, asteroides Troianae. Systema vestigandi, imaginum colorum, spectrometris infrarubris, et camerarum resolutio princeps adhibebitur ad colligendas notitias pretiosas de compositione et notis Dinkineshi.

Post valedicens ad Dinkinesh, Lucy proximos casus reducet ad Terram pro alia gravitate adiuvanda mense Decembri 2024. Subsequentes muscae aliorum cinguli asteroidis principalis corporum exspectant, inter spatium petrae 52246 Donaldjohanson et asteroides Troianae 3548 Eurybates et 15094 Polymele.

Missio Lucii occasionem singularem repraesentat ut arcana historiae nostrae solaris aperiat. His asteroides antiquis studentes, phisici sperant se ulteriores pervestigationes consequi in originibus vicinitatis nostrae cosmicae et in elementis quae nostram planetam conformaverunt.

Fontes: NASA (Url: https://www.nasa.gov/)