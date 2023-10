NASA Lucii specillum in promptu est ad volatilia asteroidis Dinkineshi ventura die 1 Novembris. Dinkinesh in principali cingulo asteroideo inter Martem et Iovem sita erit et prima statio in legatione Lucia ad novem alios spatium petrarum visendum, asteroides Troianorum, notum erit. In hoc congressu tentabitur porttitor spatii Terminatio semita Systema, quia necesse est ut instrumenta sua asteroides in muscillis accurate designent.

Per accessum ad Dinkinesh, Lucia incredibilem celeritatem 10,000 mph iter faciet, cum negotium ad conservationem debitam cum asteroideo difficiliorem reddet. Sed hic congressus "vestis recensendae" inservit pro futuris lucy in certaminibus cum asteroides Troianis, sicut geometria musca similis est quae in illis certaminibus expectatur.

Ipsa Dinkinesha parva asteroidis est, quae tantum 0.5 milia passuum lata est. Minuissimum erit balteum asteroidum principale semper prope per naviculas imaginatum. Quamvis magnitudine sua, Lucy turma credit Dinkinesh pretiosam notitias pro missione praebere.

Postquam musca perfecta est, Lucia e balteo asteroideo principali discedet et in Terram redibit ob gravitatem adiuvandam mense Decembri 2024, quae propellere versus asteroides Troianas. Lucia deinde habebit aliam flyby cinguli asteroidis principalis anno 2025 antequam tandem Iovem Trojanum asteroides in 2027 attingat.

Occursus cum Dinkinesh signat magnum lapidem pro Lucia missione, quod instrumenta spatii et systemata navigandi probant. Haec missio intendit arcana primi systematis solaris reserare ac lucem formationis et evolutionis nostrae planetae illustrare. Cum unaquaque flyby, Lucia pretiosa notitia colliget quae scientias adiuvabit in historia vicinitatis nostrae cosmicae.

sources:

– NASA Luciae specillum per rupem Dinkinesh die Nov.1 volabit, instrumentum video nobis praevium congressionis praebet. (source)

- Occursum X asteroides quod NASA Lucii spatii visitabit (source)

- Imago fidei: Robert Lea/NASA