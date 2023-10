NASA intendit sursum mittere systema communicationum laser ad Stationis Spatii Internationalis (ISS) mense proximo. Systema, quod ILLUMA-T notum est, in externo modulo ISS instituetur. Propositum est ostendere summas notitias laser communicationes e statione spatii ad Communicationum NASA Laser Nullam Demonstratio (LCRD), quae notitias reducere in Terram postea tradet.

LCRD, anno 2021 inducta, nunc e orbitae geosynchrono ad 1.2 Gbps data in Terram mittit. Ut satelles Nullam, LCRD spatium missionum concedit ut notitias suas per laser nexus ad vitas mittat, quae deinde ad stationes in Terra terra transmittit. Coniunctio ILLUMA-T et LCRD NASA primum duos modos laser communicationum systematis publici stabiliet.

Commodum systematis laseris in methodis communicationis traditis est quod altiores datas rates offerunt dum leviores sunt et minorem potentiam requirunt. Hoc maxime utile est cum spatii cogitans.

ILLUMA-T payload curatur a NASA Goddard Centrum Space fugae, in collaboratione cum Johnson Centre Space et Massachusetts Instituto Technologiae Lincolniensis Laboratorium pro Communicationum et Navigationum Spatii (SCaN). Lorem systematis communicationis laseris die 5 mensis Novembris horarium est, necatus spatii Draconis SpaceX e NASAe Kennedy Centre Space in Florida.

Praeter ILLUMA-T, navicularii Draco etiam alia experimenta, ferramenta et commeatus ad expeditionem 70 cantavit feret. Unum tale experimentum est Experimentum undarum atmosphaericum (AWE), quod qualitates motusque gravitatis atmosphaerici fluctuum metietur. VERECUNDIA intendit emendare intelligentiam nostram aeris, caeli, caeli, et consilia augere ad effectibus spatii tempestatis mitigandi.

Source: NASA