Revelatio fundamenti emersit e spatio Telescopii NASA James Webb, detegens teneant naturam aeris Iovis. Scientistae magnam celeritatem vigentem identificaverunt in stratosphaera Iovis inferiorem, praestantes perceptiones in implicatas dynamicas planetarum atmosphaericas condiciones offerentes.

Haec extraordinaria inventio a NASA die 19 mensis Octobris nuntiata est, cum velocitate 515 km per horae rapidum jet plumam faciens. Super aequinoctialem Iovis circiter 40 km sita, hoc phaenomenon nuper repertum latitudinem infiguam 4,800 chiliometrorum attingit, bene supra primas nubes stratis positis.

Plumbum indagatorem Ricardo Hueso ex universitate Nationis Vasconicae, Hispania bigas mirationem suam de hac inopinata inventione expressit. Antea indistinctae notae in atmosphaera Iovis observatae nunc clarae et semitae clarescunt, ob insignes facultates Telescopii NASA James Webb. Unde nunc scientias observare possunt motum harum notarum cum motu rapido Iovis.

Summus celeritas gagates amnis, in stratosphaera inferiore Iovis inventa, velocitates exhibet comparatas bis ventis sustinetis categoriae 5 turbinis in Terra. Haec Revelatio prospectum praebet perceptivum in dynamicis planetae atmosphaericis.

Turma investigationis comparavit observationes ventorum e stratis superiorum Webb cum illis e stratis inferiorum Telescopii Hubble Spatii, ut eas resolvere ventorum forfices et variationes in celeritate ad diversas altitudinum digerendas. Observationes futurae exspectantur ut elucidandum sit utrum celeritas et altitudo jet fluminis mutationem subeant temporis.

Inventio facta est per notitias resolvendo in mense Iulio 2022 collectas utens NIRCam Webb. Imke de Pater ab Universitate Californiae, Berkeley, et Thierry Fouchet ex Observatorio Parisiensi orchestratum est in programmate Scientiae Early Release, imagines Iovis singulis horis X capientes. Hoc unicum phaenomenon ortum est ex quattuor diversis filteribus, unaquaeque sensitiva alteratione in diversis altitudinibus atmosphaerae Iovis.

Superiores missiones sicut NASA Iunonis et Cassini, sicut et Hubble Spatium Telescopium, etiam exemplaria tempestatum Iovis semper mutabilia documenta sunt.

- NASA

- University of the Batava Country, Spain

- University of California, Berkeley

- Observatorium Parisiense