NASA Feliciter probat 3D Typis Aluminium Erucae Engine Nozzle pro Altum Space Volatus

NASA fabrum apud Marsalienses Centrum fugae spatium collaboraverunt cum Elementum 3D ad evolvendum et probandum 3D machinam erucae impressae aluminis fabricatum. Collum, novi aluminii variantis notae A6061-RAM2 facta, levior est nozzulis traditis et plus stipendiorum ferre potest, quod specimen pro profundi spatii volatibus facit. Aluminium est densitas metalli inferior, permittens pro viribus summus, leve pondus. Eius autem humilis tolerantia ad calorem extremum et ad fissuram in weldingis aptam eam fecit ad fabricandas machinae erucae partes additivae.

Sub Reactiva Additiva Vestibulum pro Quartae Revolutionis Industrialis (RAMFIRE) proiectum NASA in leve pondus progresso intendit, additive-factum aluminium nozzes erucae cum parvis internis canalibus ad refrigerandos eos conservandos. COLLUM RAMFIRE ut una pars aedificatur, pauciora vincula requirens et signanter minuens fabricam temporis comparati ad modos conventionales, quae millia partium junctarum singularium requirunt.

COLLUM elaboratum est utens laser pulveris energiae depositionis (LP-DED) technologiae directae. NASA et Elementum 3D cum RPM Innovationes (RPMI) communicarunt ut nozzles aedificarent processu LP-DED utentes. COLLUM RAMFIRE feliciter perfecit multiplex ignis calidus, variis utitur configurationibus fomite, demonstrans suam facultatem operari in ambitibus profundi spatii ambitibus.

Novum aluminium mixturae et processus fabricandi additivus sub RAMFIRE projectus munus in NASA luna Marti obiectiva crucialum agere potuit, ut fabricandis elementis erucae leves fabricandis, quae sustinendis oneribus structuris altae sunt. NASA laborat notitia et processum communicare cum pignoribus mercatoriis et academia, permittens applicationes potentiales in industria aerospace.

