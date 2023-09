NASA Ingenium helicopterum exspectationem exprobrare pergit et fines fugae Terrae depelleret. Durante 59th volatu in Martem libram 4-mbra (1.8 chiliogrammata) rotorcraft suam altissimam altitudinem adhuc attigit - 66 pedes (20 metra). Fuga perduravit 142.59 secundis, et erat pura volatica, nullo motu horizontali.

Ingenuitas, quae in Martem cum NASA piratica mense Februario 2021 appulerunt, speculator pro bigae piraticae est. Eius prima missio erat demonstrare explorationem aeream in Marte posse non obstante atmosphaera planetae. Post hanc probationem-conceptionis feliciter expletam, Ingenium volare perseveravit, perseverantiam adiuvans in viis optimalibus inveniendis ad exploranda et cognoscenda scutorum scientiarum interesting.

Cum prima fuga, Ingenium totalem volatus 59 complevit, spatium 43,652 pedum (13,304 metrorum) implevit et cumulativo 106.5 minutas in aere expendit. Prior fugae 59, altitudinis helicopterae recordatio 59 pedes erat (18 metra). Unius fugae spatium recordum 2,310 pedes (704 metra) mense Aprili 2022 posuit, et eius memoria duratio 169.5 secunda, mense Augusto 2021 posuit.

Ingenium helicopterum probavit res pretiosam esse in exploratione Martis, pretiosas notitias praebens et viam futurarum aeria vehiculis ad adiuvandum in scientifica inquisitione et potentia missionum humanarum ad Rubrum Planetae.

definitiones:

Ingenium: Rotorcraft leve pondus ab NASA designatum et operatum propter explorationem aeream in Marte.

Perseverantia: NASA pirata qui Martium mense Februario 2021 appulit, elaboratus investigatione signa vitae antiquae et exempla colligens futurae reditus in Terram.

Probatio conceptus: Demonstratio seu experimentum designatum ad comprobandum facundiam vel successum potentialem conceptus vel idea.

sources:

NASA Jet Propulsio Laboratory