In praeclaro feato, NASA Curiositas Mars pirata feliciter Gediz Vallis Ridge pervenit, area in Red Planet quae reliquias validarum obstantia fluit antiquarum continere credita est. Hoc factum magni ponderis perspicientia in Martis historia aquae praebet.

Fere abhinc tres miliardis annos, uno Martio augmento humido, strages limo portata et scopulos in montem fluit, depositum fan informe formans. Subinde Mar- venti hoc depositum in iugo exedunt quod hodie videmus. Hoc iugum magnas clues de praesentia aquae in Marte in praeterito tenet.

Iter ad Gediz Vallis Ridge non sine provocationibus fuit. Renault Vel saxa obversa sunt et loca ardua, sed post tres conatus, tandem ad iugum pervenit die Augusti 14. Ex hoc prospectu, Curiositas aream suam bracchio robotico pervestigare potest.

Curiositas Montem Sharp ab anno MMXIV ascendens, detectio argumentorum antiquorum lacuum et rivorum per viam. Uterque montis stratum diversum in Martia historia tempus repraesentat. Gediz Vallis Ridge, una ex ultimis in monte formationibus, offert scapham unius aevum Martiae iunioris.

Per XI-dierum expeditionem in iugo, Curiositas petras obscuras photographatas et enucleatas ex aliis montis Sharp partibus ortas. Haec saxa, tam magna quam autocineta, ex fluit obstantia deportata sunt, unicam occasionem quaerendi materiae montis superioris.

Accedit, praesentiam Curiositatis in iugo permisit phisicis observare formationem geologicam quae obstantia fluens ventilabrum vocatur. Dum mechanici suae formationis subiectum studentium manent, inquisitores sperant se hos eventus in Marte intelligere intellegendos etiam in Tellure similia phaenomena illustraturum.

Cyberus imagines 136 apud Gediz Vallis Ridge cepit, quae in conspectum areae panoramic convenerunt. Scientistae nunc notitias et imagines analysant ut plus discant de praeterito aquatico Martis.

Proxima missio curiositatis est iter ad canalem in iugo invenire, ubi ulteriores investigationes de mysteriis aquae in monte Acuta fient.

sources:

- Source Article