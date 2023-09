NASA Johnson Centrum Space positum est ut primum asteroidum specimen Civitatum Americae Unitarum die 11 Octobris patefaciat, sicut pars missionis OSIRIS-REx. Hoc specimen, quod ex asteroideo Bennu prope Terram colligetur, exspectatur ut pervestigationes pretiosas praeberent in formatione systematis solaris et origines vitae in Terra.

OSIRIS-REx navicularum in anno 2016 cum obiectivo discendi Bennu deductae sunt et specimen materiae superficiei colligendae. Mense Octobri 2020, navicularum navigatio feliciter circiter 250 P. materialium partus ad Tellurem colligebatur. Ultimum missionis tempus die 24 Septembris 2023 concludet, cum capsula Bennu exemplaria continens solvetur et in desertum Utah appulerit.

In retegendo eventu, NASA OSIRIS-REx turma scientiarum analysin initialem exempli communicabit. Cum specimen in terra et terras tuto pervenerit, NASA periti saxa et pulverem ex asteroideo intra capsulam colligent. Haec exemplaria tunc examinabuntur in facultate pristina NASA Johnson curationis ulterioris analysis.

Sample Curation Laboratorium OSIRIS-REx ab NASA constitutum est ut distributionem exemplorum ad orbem terrarum phisicorum administraret. Investigatio de his exemplis intendit augere intellectum formationis nostrae planetae et systematis solaris, necnon origines compositorum organicarum investigare quae ad progressionem vitae in Terra conferre possent. Accedit specimen portio, investigationis futurae reservabitur sicut technologiae meliori tempore pergunt.

The Johnson Space Center is home to the large world of the collection of astromaterials, including samples from asteroides, comets, Mars, the moon, Phoebus, and even dust from other stars. Haec collectio adiuvatur a doctis ad investigationes peragendas in materia planetarum et ambitus spatii, ulteriorem cognitionem systematis solaris et ultra progredientem.

