NASA Martis Helicopter ponit novae altitudinis Record in Red Planet

NASA Mars helicopter, Ingenium, novum volatum in planeta rubrum consecutus est. Ingenuitas in sua 59th fuga altitudinem 20 metrorum attigit, priorem recordum 6 metris superans.

Ingenium novissimae perfectionis a Propulsione Laboratorium NASA'Jet (JPL) nuntiata est, quae invigilat missionem quae etiam piratam Perseverantiam implicat. Fuga in primis innixa est ad novam altitudinis memoriam innixus, ut eodem loco unde exuit repulsus est.

Cum virginea sua fuga mense Aprili 2021, Ingenium magnum progressum fecit. In fuga initiali, 3 metra super Martiam superficiem pro 39.1 secundis volavit, probans se posse consequi fugam quamvis tenuem Martis atmosphaeram. Posteriores volatus Ingenium manere in aere tamdiu viderunt quam 169.5 secundis, distantias tegunt usque ad 709 metrorum, et velocitates perveniunt usque ad 15 mph (6.5 metra per secundam).

Ingenii effectus expectationem superavit, cum helicopter auxilium Perseverantiae piratae capiendo ictus aeria pro itinere consilio in Jezero Crater. Praeterea mollitiam suam demonstravit Ingenium ex variis technicis quaestionibus via recuperare.

NASA cogitat uti scientia ab Ingenuitate quaesita ad progressionem helicopterorum versiones pro futuris Mars missionibus augendas et potentia etiam missiones ultra planetam rubram.

sources:

- NASA Jet Propulsio Laboratorium (JPL)