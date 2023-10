NASA ducere Space Laser Demonstratio in Internationali Stationis Spatii

NASA positum est ostendere demonstrationem technologiam fundamento technologiae spatii lasers in Statione Spatii Internationalis (ISS). Demonstratio intendit probare opportunitatem utendi laseris technologiae tradendi terabytes notitiarum e spatio scientiarum ac missionum explorationis in Terram reductis. NASA hoc erit primum bi-directionale, finis ad finem laser communicationum socialium, permittens spatium intermedium ad integrandum communicationes laseris in retiacula communicationis spatii exsistentes.

Demonstratio technicae artis involvit parandi ISS moduli nomine ILLUMA-T (Integrated Communications Laser Nullam Demonstratio Terrae Humilis Orbit User Modem et Terminatio Amplificans). Illuma-T modulus telescopium et bifariam gimbal includit, qui dat ut indagare Communicationum laserarum Nullam Demonstratio (LCRD) satelles in orbita geosynchrona. Modulus opticus, proxime proin magnitudine, est pars unitatis comparabilis cum leo vexillo.

Demonstratio involvet notitias ex ISS ad LCRD satellitum ad 1.2 Gbps mittendas. Satelles LCRD tunc dabit notitias ad stationes opticas in California vel Hawaii. Inde, notitia ad Centrum Missionum LCRD Operationum in Novo Mexico mittetur, et tandem ad ILLUMA-T turmam in terra spatii NASA Goddard Centrum fugae in Marylandia mittetur.

Machinarii apud Goddard accurationem et qualitatem notitiarum transmissarum per hunc finem ad finem processus publici aestimabunt. Successus demonstrationis ad integrationem ILLUMA-T in ISS perducere potuit, signanter augendo facultatem notitiae tradendae laboratorii orbitingi.

Communicationis hodiernae cum ISS innituntur in retis et in semita ac Data Nullam Satellitum (TDRS), qui utitur significationibus radiophonicis ad transmissionem data. Usus autem laserarum spatii altiores notas transferre et emendas communicationes praebere potuit pro missionibus futuris spatii.

FAQ

1. Quid est propositum demonstrationis spatii NASA laseris in Statione Spatii Internationalis?

NASA intendit probare usum technologiae laseris ad tradenda volumina ampla notitiarum e spatio scientiarum et missionum explorationis in Terram reductis.

2. ILLUMA-T Quid est?

ILLUMA-T stands for Integrati Laser Communicationum Nullam Demonstratio Terrae Humilis Orbit User Modem ac Terminatio Amplificatoris. Modulus est aptatus in Statione Spatii Internationalis ad demonstrationem spatii laseris.

3. Quomodo notitia processus operis tradenda erit?

Illuma-T modulus in ISS tradet notitias Communicationum Laser Nullam Demonstratio (LCRD) satelles. Satelles LCRD tunc dabit notitias ad stationes humiles opticas, quae mittet Centrum operationes Missionis ad LCRD et tandem ad turmas ILLUMA-T terram.

4. Quae significatio huius demonstrationis est?

Si prospere, integratio ILLUMA-T in ISS signanter augere potuit codicem notitiarum quae et ex statione spatii transmitti possunt, communicationum facultates emendandi ad futurum spatium missionum.

5. Quomodo communicatio laseris comparat cum systematibus communicationis radio-fundatis existentibus?

Communicatio laser vim habet ad superiores notas transferendas et meliores communicationes offerre ad systema radiophonicum fundatum. Communicationis spatium vertere potuit et citius ac magis efficax notitias e spatio missionum transmissiones efficere.

(Fontes: NASA, Space.com)