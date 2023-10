NASA nuper "ignem calidum" probavit sicut pars seriei certificationis ultimae pro machinas suas Dianae lunae erucae. Spatium intermedium consilia ad RS-25 spatium machinarum pectinis repurandae ad programmata Artemis eius pertinent, quae astronautas ad lunam redire intendit.

Series ignis calidus, qui die 17 mensis Octobris incepit, renovationem RS-25 machinarum notificare intendit, quae ad Artemis V missionem in proximis 5s adhibebitur. Quattuor RS-2020s potestatem nucleum scaenae uniuscuiusque Spatii Launch System (SLS) erucae, pars crucialis programmatis Artemis.

Per probationem, machinam RS-25, codenam E0525, feliciter accensus est ad propositum spatium 550 secundorum (supra novem minuta) apud NASA Stennis Centrum Space in Mississippi. Haec probatio notitias colligit in variis instrumentis novarum machinarum perficiendis, ut collium, actuatores hydraulicos, ductus flectunt, et turbopumps.

Series ignis calidus consistit in ordine 12 testium pro unaquaque machina RS-25. Antecedens RS-25 machinamentum mense Iunio certificatum est, peracta sua serie 12 testium. Hae probationes adiuvabunt in certificatione missionum futurarum SLS, incipiendo ab Artemis 5 .

Artemis programma pluribus missionibus cogitavit, inter Artemis II, quod quattuor astronautas circiter lunae anno 2. Artemis 2024 habebit, ad terram astronautam prope polum lunarem meridianum nuper 3 vel 2025, si SpaceX's Starship ratio escensionis parata est. Missiones additae, ut Artemis 2026, annis subsequentibus accedantur.

Praeter machinas testium, NASA fabrum ad fugam Centrum in Huntsville, Alabama Marshallium machinarum, probationes in altero consilio pro futuris missionibus ultra Artemis agunt 8. Motores motores cruciales sunt ad providendum in liftoff extra detrusum.

Contractor plumbi pro machinarum SLS est Aerojet Rocketdyne, societas sub L3Harris technologiae, cum Boeing auctor SLS rockets aedificandi sit.

Hae probationes et certificationes significant miliaria in NASA continua opera signant ut spatium explorationis et astronautae ad lunam revertatur.

