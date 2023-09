NASA simulat Glimpse Nostri Galaxy in gravitatis undis

Astronomi usi simulatis notitiae ad caeli visualizationem ut in gravitatis fluctibus appareret praeberent, novum prospectum in nostro galaxia offerentes. Fluctus gravitatis cosmicae sunt undae in spatio temporis ab objectis orbitingis generatis, et spatia fundata observationes quae in proximo decennio deducendae sunt, intellectum harum phaenomenorum multum augebunt.

Terrae fundatae observationes centum circiter eventus ab anno MMXV detexerunt, mersores massarum stellarum nigrarum foramina neutron, vel utrumque repraesentantes. Haec signa brevissimae sunt, magnae frequentiae eventus, qui usquam in caelo fieri possunt et ex fontibus extra nostrum galaxia oriuntur. Multi tamen systemata binaria intra viam lacteam quae etiam objecta compacta continent sicut homunciones albae, stellae neutron, et foramina nigra in orbibus strictis.

Ad has binarias ultracompactas observandas (UCBs), spatium observatorium necessarium est, quod fluctus gravitationum eorum frequentiam in terra fundatam detectores habent nimis humiles. Praesent Laser Interferometer Space Antenna (LISA), missio communis NASA et Agency Space Europae (ESA), expectatur decem milia UCBs deprehendere. Plus UCBs invenire est una propositis primariis LiSA.

Investigatores technicam elaboraverunt ad composita simulata data distributionis expectatae et fluctuationis gravitatis ab UCBs ad aspectum totius caeli nostri galaxia creare. Haec imago est similis aspectui omnium caelorum in luce visibili, infrarubro vel X radiophonico. Visusizationis conspectum singularem praebet prospectum quem gravitatis fluctus in universo servando offerunt. Spes est quod futurae huius imaginis versiones utentes reales LISA datae erunt.

Hoc studium, in Acta Astronomica edita, potentialem fluctuum gravitationum ostendit tamquam novum instrumentum ad cosmos investigandos. Astronomi, notitias e spatio fundato gravitatis undarum observatoriis quasi LISA incorporando, possunt astronomi pervestigationes pretiosas acquirere in naturam systematum binarii et dynamica rerum in nostra galaxia.

sources:

— Acta Astronomica (2023). DOI: 10.3847/1538-3881/acd3f1

- NASA Goddard Space fuga Center