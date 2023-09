NASA Parker solaris Probe superat Powerful solaris FRAGOR

NASA Parker Solaris Probe, navis spatii ad mores solis proxime explorandos destinatus, nuper pervolavit et una ex potentissima missa coronalis ejectionibus (CMEs) conscripta superfuit. Rara footage eventus solaris ab Johns Hopkins University Physica Laboratorii applicata dimissa est.

Massa coronalis ejectio est eruptio gasi superis calidi, seu plasmatis e superficie solis. Potest habere significantes consectaria in Tellure, inter satellites periculosos, communicationem ac technologiam navigationem dissipantem, ac etiam potentiam gridiatorum pulsantium. Anno 1989, potens CME ingens nigrum in Quebec, Canada effecit.

Parker Solaris Probe, robusto clypeo calore instructus, per duos circiter dies CME servatus, primus spatii navigii semper factus est per explosionem solarem prope solem volare. Specillum vehemens eruptionem femper pertulit, & eruptionem innocuae exivit.

Scientistae notitias de Parker Solar Probe utentes, cum observationibus ab aliis spatii et telescopiis, ad mores CMEs et alia spatii tempestatis phaenomena melius comprehendunt, sicut flammae solares. Haec cognitio adiuvabit ad praevidenda et praeparanda ad spatium tempestatum potentiae perniciosae eventus in futuro.

Missio Parker Solaris Probe perget, cum expectatur spatii ad celeritates 430,000 mph venire et intra 3.9 miliones passuum solis anno 2024. Hae observationes ad meliores praedictiones ictum eiectionum solarium in Terram conferent, permittentes. paratior ac mitigatio strategies.

[Definitio: massa coronalis ejectio (CME) - eruptio gasi super calidum, seu plasma e superficie solis.]

[Source: The Johns Hopkins University De Physica Laboratory]

[Source: NASA]