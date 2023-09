Maximus Asteroid Sample Sed: NASA Osiris-Rex complet Missionem

NASA Navis Osiris-Rex profectus est ut specimen maximum asteroidum ad tempus tradendum, claudendo missionem septem annorum. Die Dominico, navicula sideralis per Terram volabit et defluet saltem cyathi caementi quod ab asteroideo Bennu arripuit. Capsula specimen parachute in desertum Utah dum zooms materna ad alterum asteroidem explorandum discurrit.

Scientistae exspectant circa dimidiam libram (250 P.), calculorum et pulvis Bennu obtinere, quae signanter plus quam parva copia ex duobus asteroideis ab Iaponia collecta sunt. Haec exemplaria asteroides capsulae temporis conservatae agunt, pretiosas pervestigationes praebentes in formatione nostri systematis solaris et origines vitae in Terra.

Osiris-Rex, qui anno 2016 immissus est, Bennu anno 2018 pervenit et duos annos asteroidem antequam exemplaria colligere conaretur studebat. In collectione specimen, paucas provocationes spatii invenerunt, incluso operculo impedito, quod nonnullas materias collectas in spatium effundit. Cetera tamen exemplaria in capsula feliciter firmata sunt.

Bennu, anno 1999 reperta, creditur esse reliquiae asteroidis amplioris spatio alio saxo collisae. Tertia fere milia passuum latum mensurat et nigris locis asperis saxi oppletis. Bennu-prope studens, phisici sperant se lucrari pretiosas informationes quae adiuvant consilia ad deflectendum asteroidem si via eius minas Terrae in futuro ponit.

Osiris-Rex exemplar capsulam solvet ab distans 63,000 passuum et quattuor horarum, in terram Utah Test et Training Range erit. Capsula metiens fere 3 ped latum et 1.6 pedes altam descendet ad celeritatem 27,650 mph ante parachute ad lenis portum retardans. Capsula semel recepta, NASA Johnson Centrum spatiale in Houston pro analysi deportabitur.

Haec missio tertium NASA specimen reditus ex alto spatio notat, cum missionibus priorem recuperando particulas venti solaris, pulverem cometem, et grana microscopica ab asteroideis. Consilia procurantia ut Bennu specimen die Octobris 11. Hoc casus, NASA duos missiones asteroidas magis deducet, intellectum nostrum promovens et eorum significationem in studio systematis nostri solaris.

sources:

- Consociata Press

- NASA