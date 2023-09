NASA's Osiris-Rex spatii navigii maximum specimen nondum ab asteroideo liberandum posuit

In conclusione excitantis ad septem annos investigationes, NASA Osiris-Rex navicularii horarium est volare a Tellure die Dominico ac defluere exemplum capsulae continens saltem cyathi lapidum ex asteroideo Bennu collectum. Hoc maximum specimen semper ab asteroideo recuperavit, cum phisicis circiter dimidia libra (250 P.) calculi et pulveris obtinendum anticipans. Hoc signanter plus quam copia ex duobus aliis asteroideis Iaponia reportata est.

Asteroides Bennu, anno 1999 deprehensus, creditur reliquiae asteroidis majoris, quae cum alio spatio petrae collisa est. Pars circiter tertiae chiliocteti latae est et superficiem nigram et asperam saxis refertam habet. Scientistae credunt Bennu reliquias e systemate solari primo continere, pretiosissimam intuitionem in originibus Telluris et in ipsa vita producere.

Osiris-Rex missionem suam anno 2016 aggressus est et Bennu anno 2018 pervenit. Postquam asteroidem per duos annos diligenter investigavit, naviculae superficiem suam breviter attigerunt et pulverem et lapillos utentes vacuo hauserunt. Nihilominus operculum specimen collectori stipatum factus est, causans aliquas rupes in spatio deperditas. Quantitas materiae in sample capsula tantum semel cognoscitur aperitur.

Capsula specimen ex Osiris-Rex quattuor horis solvetur antequam in deserto Utah attingere debebit. Post descensum parachute adiuvatur, capsula ad mundum lab in NASA Johnson Centrum spatii in Houston ad vitandum crucis contaminationem ducetur. Exempla diligentissime tractabuntur in conclavibus specialioribus munda ne contagione aliqua. NASA consilia argumenta specimen die 11 Octobris publice declarare.

Haec missio pars est eorum quae NASA "Asteroid Autumnum" appellat, cum aliquot miliariis asteroideis actis fientibus. Haec inclusa Psyches navicularii, quae asteroidei metallico die 5 mensis Octobris studebit, et occursus Lucii spatii cum asteroideo in cingulo asteroideo principali die Novembris 1. Hae missiones ad asteroides et ad intellectum nostrum conferent. diluculo systematis solaris.

Hoc est tertium specimen redituum NASA missio ex alto spatio cum missionibus superioribus recuperandis particulis venti solaris et pulvis cometae. Iaponia exempla etiam feliciter reddidit ab astero anno 2010. Haec exemplaria pro tempore capsulae a primis diebus systematis solaris nostri inserviunt et pervestigationes pretiosas in originibus cosmicis nostris praebent.

