NASA Osiris Rex Spacecraft redit cum Asteroid Sample

A NASA navicula sideralis maximae rei specimen asteroidem suum liberandum adhuc Telluri die Lunae posuit. Navicula Osiris-Rex saltem cyathum lapidum ex asteroideo Bennu collectas defluet, qui finem missionis septem annorum designans. Scientistae anticipant receptionem circiter 250g calculorum et pulveris, signanter plus quam priorum missionum specimen asteroidum. Haec exempla capsulae temporis e primo systemate solari considerantur et investigatores adiuvare possunt origines Telluris et vitae ipsius intelligere.

Missio Osiris-Rex multas provocationes per viam vidit, operculo impedito incluso, quae nonnulla exemplaria ad spatium effundendum effecit. Nihilominus navicula sideralis materiam satis analysi recuperare curavit. Bennu, asteroides spatii adiit, creditur reliquias formationis systematis solaris 4.5 miliardis annos continere. Haec missio phisicis dedit Bennu prope studium et notitias pretiosas colligendas quae ad deflexionem consiliorum iuvare possent si asteroides Terrae in futuro minas poneret.

Capsula specimen ab Osiris-Rex spatii solvetur, quae deinde ad explorandum alium asteroidem perget. Capsula Telluris atmosphaera intrabit et parachute in desertum Utah, ubi ad mundum lab in NASA Johnson Centrum spatii ad analysim transportabitur. Lab intra solum Bennu lapidum contagium ad tractandum restringetur. NASA consilia asteroidis divitiarum die 12 Octobris publice revelare.

Haec missio pars est eorum quae NASA "Asteroid Autumnum" appellat, cum multiplicibus missionibus asteroidis hoc casu gerentibus. Post missionem Osiris-Rex, alia navicula sideralis nomine Psyche asteroidem metallicam inspiciet. NASA Lucy navicularum quoque primum asteroidem suum occurret antequam Iovem asteroides Troianae viae ingrediatur.

definitiones:

- Osiris-Rex navicularum: NASA navicularum quae anno 2016 immissa est cum meta exempla colligendi ex asteroideo Bennu.

– Bennu: Asteroides qui anno 1999 deprehensus est et creditur reliquias e systematis solaris veterum continere.

- Autumnus asteroides: Cognomen datum est lapsus temporum 2020, in quo multae missiones asteroides geruntur.

- NASA: Aeronautica Nationalis et Administrationis Spatii, Civitatum Americae Unitarum regimen procurationis, pro programmate loci civilis nationis author.

sources:

- Associated Press: [source link]

- NASA: [source link]