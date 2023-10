Solaris tempestas erecti: Potentia ad vehemens solaris tempestas Event

Recens tempestas solaris eventus, qui die 18 mensis Octobris occurrit, nobis conspectum dedit aurorae attonitus qui videri potest cum Terra afficitur eiectio missa coronali (CME). Nunc tamen possibilitas est ut longe intensior CME recta in Terram petere posset, potentia validissima tempestate solaris scintillans eventum vel hodie vel cras.

Haec notitia ex NASA's Solari et Heliosphaerico Observatorio venit et per spatium tempestatum physicus Dr. Tamitha Skov resolvitur. Skov singillatim V dies praecognoscere pro tempestatibus solaris hac septimana communicavit, significans potentiam pro tempestatibus posterioribus-ad-retrorsum.

Secundum Dr. Skov evenit 65 centesimis facultas tempestatis maioris solaris hodie, cum magna possibilitate tempestatis minoris quae auroras producere potest. Cras tempus 50 centesimis est magna tempestas solaris, quae G2-classem attingere et potentia parva satellites, reticula mobilia et electronica sensitiva in Terra attingere potuit.

Gravis est notare periculum ad medium latitudinum relative inferius esse, cum 30 centesimis forte minorum procellarum hodie et 15 centesimis fors crastina. Sed cautiones adhuc adhibendae sunt ut de electronicis consiliis tutus sit.

NASA Solaris et Heliosphericum Observatorium (SOHO) est satelles qui studet solem eiusque effectus in systemate solari. Instrumentis scientificis instructus, imagines coronae solaris capit SOHO, agros magneticos suos metitur et velocitatem, et coronae languidae circa eam observat.

Dum has solas tempestates monitorem pergimus, magnum est manere renovatum in recentissimis praenotionibus et cavere necessarias cautiones si in campo vivis, quae intensa actione solari affici potest.

