NASA effigies Ionis expressa revelavit, una Iovis lunae circiter 90, a Iuno specillo capta in recenti musca. Io notus est mundus acerrimus in Systemate Solare, cum centum vulcanorum superficiem suam obtegens. Hae eruptiones vulcanicae observari possunt e Tellure adhibitis magnis telescopiis, et etiam lacus fusilis silicatae in superficie lunae sunt.

Imagines e Iunonis specillo probant, Ionis superficies Ionis, magnis inaequaliter fuscis extulit rubris. Io gravitatis trahitis bellum inter Iovem eiusque duas alias lunas, Europam et Ganymedem, inde continua extendens et expressa. Hae actiones crebrae crebrae eruptiones ex multiplici vulcanorum eruptione coniungi creduntur. Mense Decembri Iuno redibit ad observandum Io in arctiore distantia iustorum 1,500 chiliometrorum supra superficiem suam.

Praeter imagines Ionis, NASA gravissimum de atmosphaera Iovis inventionem fecit. Investigatores notati telescopii NIRCam Iacobi Webb adhibitis notati sunt praecipuum celeritatem vi torrentis qui supra 4,800 chiliometra supra aequinoctialem Iovis. Hic rivus gagates celeritate gravi 515 chiliometrorum per horas percurrit, ventos sustinetos praedicationis 5 ventorum in Tellure duplicat. In planeta inferiore stratosphaerio posita, haec inventio turbidam lucem atmosphaerae Iovis naturam praebet.

Imagines Iovis apparent diversae a notis aurantiacis et sonis cremoris. Imagines hae adhibitae sunt Instrumento NIRCam et Medii InfraRed Instrumenti, capientes aequalitates infrarubrum vndique ab 0.6 ad 28 microns. Astronomi, obiecto lucidiore lumine, circumcirca obscuriora obiecta capere poterant. Quaelibet imago sumpta est diversis filtris ad varias aequalitates capiendas, et harum imaginum stratae ad imaginem finalem coloratam iungebantur.

In his imaginibus candidae maculae et striae altae altitudinis nubem significant cacumina tempestatum densatorum convectivarum, partes autem rubrae aurorae supra septentrionales et meridionales planetae polos extendunt.

sources:

- NASA (source articulus)

- Universitas patriae Batavae in Bilbao, Hispania (Ricardo Hueso, auctoris plumbi de Inventionibus)