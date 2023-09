NASA Spacecraft ad libera maxima Asteroid Sample Sed

NASA's OSIRIS-REx navicularum inclusum est ut exemplum maximum semper ex asteroideo in Terram die Dominico collectum liberaret. Post missionem septem annorum, navicularum navicularum defluent saltem cyathi caementarii quod ab asteroideo Bennu arripuit. Hoc specimen expectatur circa 250g (0.5lb) calculi et pulveris ponderis, signanter plus quam teaspoon vel sic retractum ab Iaponia ex duobus aliis asteroides.

Haec traditio notabilis miliarium in spatio explorationis est sicut nulla alia terra frusta asteroidum feliciter restituit. Hae capsulae temporis conservatae e systematis solaris primitiva habent pretiosam informationem de originibus Telluris et vitae. His asteroideis exemplis studentes, phisici intendunt pervestigationes in processibus, qui ad nostrae planetae formationem ducti sunt, acquirere.

OSIRIS-REx navicularum navigationem in suam $1 billion in 2016 missionem conscendit et Bennu anno 2018 pervenit. Duos annos circum asteroidem volitans peregit, explorans optimum locum ad exemplaria colligenda. Anno 2020, navicularum in superficie Bennu feliciter attigit et vacuum usus est ut pulvis et lapillos sugeret. Quaedam materiae in spatio ex operculo impedito evaserunt, sed reliqua exemplaria in capsula sunt munita.

Bennu, anno 1999 reperta, dimidium fere chiliometrorum latum est et reliquiae asteroidis multo ampliores esse creditur. Superficies eius aspera nigra in saxulis obtecta est, et phisici reliquias habere putant e formatione systematis solaris 4.5 miliardis annorum abhinc. Etiam potentialem comminationem Terrae proponit, ut propemodum sit collidi cum nostra tellure anno 2182. Studium Bennu conferet ad methodos potentiales intelligendas ad deflectendum tales asteroides si necesse est.

Adveniente capsula Osiris-REx ex navi spatii et parachute in Utah solvetur. NASA Johnson Centrum Space in Houston ad analysim transportabitur. Specimina stricte protocolla tractabuntur ad contaminationem vitandam et in lab in centro dedicato studebuntur.

Praeter OSIRIS-REx missionem, NASA duas alias missiones asteroidas continuas habet. Hae missiones, Psyche et Lucia, ad intellectum nostrum asteroidum formationis et compositionis conferent. NASA haec pretiosa exempla asteroides facultatem recuperandi et investigandi sinunt nos mysteria mundi nostri solaris et origines vitae in Terra retexere.

