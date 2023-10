NASA Eligit SpaceX pro TRACKERS Missionis studere Terrae Magnetospherae

NASA SpaceX et falcones eius 9 erucae ad TRACERS (Tandem Reconnection et Cusp Electrodynamica Reconnaissance Satellitum) missionem elegit. Haec missio duobus parvis satellitibus constabit, qui spatium tempestatum investigare et impulsum energiae Solis in magnetosphaera Telluris intendunt.

TRACKERS momenti erit praeter classem heliophysicam NASA, quaestionibus diuturnis responsa de Systemate Solis-Terra praebens. Satellites operam dant operam mutuam inter ventum solarem, qui est continuus fluvius particularum ionizatorum a Sole manantium, et ambitus magneticus circa Terram.

Hoc studium speciatim spectabit ad reconnectionem magneticam, quae fit cum duo campi magnetici in valida translatione energiae occurrent et consequitur. Hoc processum comprehendens pendet ex eo quod potentia afficit missiones turbatas et satellites sensitivos. Universitas Iowa missionem ducit, in collaboratione cum sociis ad Instituti investigationis Africi et millennii spatialis systematis.

Praecipuus inquisitor missionis, Prof. Craig Kletzing, significationem discendi cuspide explicavit, regionem ubi reiunctio magnetica occurrit. Dixit, "Reiunctio magnetica in multis locis in magnetopauso accidere potest, sed difficile est spatium explorandi talem gigantem explorare". Cuspis unus est locus ubi subscriptiones reconnectionis studere possumus quae toto orbe fiunt.'

Ut notitias reconnectionis colligam, satellites TRAGRES volabunt per cuspidem polarem septentrionalem, uno satelles alterum sequentem. Observando et resolvendo eventum et frequentiam reconnectionis ad margines campi magnetici Telluris, sperant scientias augere eorum intellectum quomodo vis Solis in nostram planetam transfert.

Demum, missio TRACKERS, adiuvantibus SpaceX et Falcon 9 erucae, inaestimabiles perceptiones conferet in dynamicas magnetosphaerae Telluris et eius responsionem actioni solaris. Haec cognitio adiuvabit ad praenuntianda et mitiganda potentias impulsus spatii tempestatis in Terra et infrastructuram technologicam.

definitiones:

- Magnetosphere: Regio ambiens planetam quae ab agro suo magnetico movetur et eam a vento solari defendit.

– Solaris ventus: Fluvius particularum incurrentium, maxime protonum et electrons, a Sole emissus.

- Reiunctio magnetica: Processus in quo duo campi magnetici collidunt et realign, magna copia energiae solvens.

sources:

- NASA

- Universitas Iowa

- Southwest Research Institute

- Millennium Spatium Systems