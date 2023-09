Nova Inventio suggerit possibile aqua Oceani in Distantia Planetæ

Summary:

Scientistae novam inventionem excitantem fecerunt quod innuit exsistentiam aquae oceani in K2-18 b, ingens exoplaneta multorum levis annorum e Terra sita. Dum incertum manet an hic oceanus vitam alere possit, inventio quaerendi facultates quaerendi mundos ultra nostrum solarem rationem aperuit. Inventio ab astrologis facta est in Universitate Cantabrigiensi, qui notitias ex Spatii Telescopio NASA James Webb evolvit. praesentiam methani et dioxidis carbonis in atmosphaera planetae detexerunt, verisimilitudinem significans superficiei oceani tectae sub atmosphaera hydrogenii opima. Investigatores etiam observaverunt signum debilius quod praesentiam dimethyl sulfidei suggerere potuit, moleculae a vita in Terra productae. Sed ad hanc inventionem confirmandam ulterius observationes necessariae sunt. Turma declaravit quod K2-18 b magnae magnitudinis et caliditatis est ut eam inhabitabilem facere possit, cum pallio potentiale altae pressurae glaciei et oceani nimis calidae. Quamvis his cautionibus inventio momentum extollit considerandi varios ambitus habitabiles in quaerendo vitam extraterrestrialem.

definitiones:

– Exoplanet: Planeta quae orbit stella extra systema nostrum solarem.

– Methane: compositum chemicum ex uno atomo carbonii et quattuor atomis hydrogenii.

- Dioxide carbonis: Gas hyalina composita ex uno atomo carbonii et duobus atomis oxygeni.

- Dimethyl sulfide: Moleculum a phytoplankton emissum in ambitibus marinis et potentia cum actione biologica coniungitur.

Fontes: University of Cambridge, NASA

