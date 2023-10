Nova imago ab NASA Monstrat Eclipse Annular Solaris in America Septentrionali

Recens imago NASA showcases dimissa incredibile momentum cum decies centena milia Americanorum eclipsim solarem die 14 Octobris vidit. Imago, capta ab imagine NASA EPIC imagini speculatorii profundi spatii Clima, Terram obscuratam ostendit sicut luna ante solem transit.

Eclipsis solaris annularis fit cum umbra lunae Terram transit, efficiens effectum "anulum ignis" pro tempore suo in loco suo. Haec eclipsis praecipua significans fuit quod Civitates Americae Unitas transiit, quod non post MMXII factum est.

Imago e puncto circiter 1.5 miliones chiliometrorum e Tellure, inter solem et nostram planetam sumpta est. Haec prospectus facit lunam minorem in caelo apparere quam actu est. Iter eclipsis in Oregon incepit et meridiem movit, cum visibilitate in Oregon, Nevada, Utah, Novo Mexico, Texas, partibus Californiae, Idaho, Colorado et Arizona.

Plena eclipsis umbra ante 11:58 am Central Tempus diei incidit et solum ab iis utentibus oculatalibus propriis conspici poterat. Gravis est oculos tuos tueri cum eclipsis solis spectans ad damnum vitandum.

Cum proximus eclipsis annularis in US accedat die 21 mensis Iunii anno 2039 positus est, tota eclipsis solis obscurabit caelos a Texas ad Cenomanniam die VIII mensis Aprilis anno MMXXIV. Oculum pro his admirandis coelestibus eventibus habe!

sources:

- NASA's EPIC imager aboard Alti Spatii Clima Observatorii

- National Geographic editor et spatium peritus Allie Yang

- Fox News Digital's Angelica Stabile

- Fox News Lifestyle

Nota: delata fontium capitulorum non continentur.