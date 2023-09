NASA scientiarum curas excitaverunt de possibilitate asteroidis Bennu cum Tellure collidentes in futurum, minas potentiales ponendi ad magnitudinem Texas. Bennu est Objectum Near-Earth (NEO) quod planeta fere sex annis praeterit et ab eius inventione mense Septembri MCMXCIX observatum est.

Secundum peritos, casus est quem Bennu per "gravitatem keyhole" transire potuit, eius trajectoriam mutans et in conflictum cursum cum Tellure ponens anno 2182. Recens studium ab OSIRIS-REx disciplinae quadrigae Bennu gestum suggerit. 0.037% casuum habet (1 in 2,700) feriendi Terram, secundum suum proximum flyby in 2135 .

Massa et magnitudo asteroidis Bennu sunt signanter minor in comparatione ad asteroidem, qui extinctionem dinosaurus 66 miliones abhinc annis effecit. Bennu metitur tantum tertiam partem miliaris latam, magnitudine fere trium cuneorum urbis. Quamvis minore magnitudine, impulsus Bennu in Tellure industriam aequivalens megatonibus 1,200 exsolvit, quae XXIV temporibus potentior est omni homine nucleari telo facto.

Davide Farnocchia, studium ducum a Centro pro Near-Earth Object Studiorum, subtilitatem trajectoriae calculi asteroidis commentatus est. OSIRIS-REx notitia accuratius informationes praebuit, permittens scientias limites exemplorum suorum explorare et futuram trajectoriam Bennu usque ad 2135 accurate praedicere.

Dum casus Bennu cum Tellure collisionis considerantur humilis, vigilantia permanenti et ulteriori asteroidis studio erit essentialis, ut meliorem futurae suae viae intelligentiam praebeat. Cum incrementis technologicis ac magis investigationibus technicis, phisici consilia augere sperant ut mitigentur potentiae asteroides impactus et nostram in futuro planeta tueantur.

sources:

– Title: NASA Predicts Chance of Asteroid Bennu Impacting Earth, Size of Texas Area

- Source: WTAJ

- Auctores: Non detegitur

- Published Date: Non detectum