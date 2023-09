Estne Indiae Aditya-L1 Missionis Solaris in Danger?

Summarium: NASA Parker Solaris Probe nuper offendit inter potentissimas tempestates solares semper expositas. Hoc sollicitudo de salute primae missionis solaris Indiae suscitavit, Aditya-L1. Periti tamen credunt quod Aditya-L1 abhorret talibus procellis affici propter distantiam a sole et consiliorum tutelarum.

Spatium procurationis Indiae ISRO feliciter missionem solarem Aditya-L1 die 2 Septembris anni 2023. in itinere ad metam navigavit, ubi Solem observaturus est, Lagrange 1 Point. Recentis blog post NASA collustravit congressum Parker Solaris Probe cum valida Missa coronalis Eiectionis (CME), seu tempestate solari. Dum haec quaestiones movet de comminatione potentiale ad Aditya-L1, periti manent eu de sua salute.

Parker Solaris Probe congressus cum CME eventus notabilis fuit pro NASA, magni pretii notitias praebens communitati scientificae. Sed distantia inter Aditya-L1 et Solem, quae tantum 1.5 miliones chiliometrorum comparati Parker Solaris Probe 6.9 decies centena milia chiliometrorum comparat, periculum significanter minuit. Accedit, Aditya-L1 constructa est utens admixtionibus specialibus et materiis ad defendendum eam a variis periculis, incluso CME nubibus.

CMEs eruptiones ingentes ex atmosphaera solis sunt quae spatium tempestatum perturbare possunt, satellites, systemata communicationis, artes navigationis afficientes, et etiam in Tellure emissiones potentiae causantes. Recens CME exposita pulveris particulae usque ad sex miliones chiliometrorum a sole abest. Quamvis haec comminatio potentialis, periti credunt consilium Aditya-L1 et distantiam suam salutem efficere.

In conclusione, dum Parker Solar Probe tempestatem solarem validam obiiceret, missio solaris Aditya-L1 in praesenti periculo esse non creditur. Cum spatii progressu constructionis et distantiae a sole expectatur CMEs potentiae cuiuslibet resistere et suum missionem continuare ad solem observandum.

sources:

- NASA Parker Solaris Probe

- Indian Space Research Organization (ISRO)