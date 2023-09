OSIRIS-REx Asteroid Sample Canister aperuit primum in septem annis

Scientistae apud NASA's Johnson Centrum Space (JSC) in Houston feliciter aperuerunt canistram continens specimen ab OSIRIS-REx missione ab asteroide Bennu collecta. Hoc primum notis canister septem annis apertus est.

Operculum canistri duobus diebus elevatum est postquam capsula OSIRIS-REx reditum appulit in deserto Utah septentrionalis. Opercula aperiens operandi phisici in metu relictae obscuram pulverem et particulas arenosas in medio invenerunt.

Pulvis et particulae in theca repertae olim in superficie superficiei Bennu asteroidis erant. OSIRIS-REx navicularum in mense Septembri 2016 immissa est et Bennu mense Decembri 2018 advenit. Mense Octobri 2020 specimen substantiale ex superficie asteroidei utens Tactu-et-Go Sample Mechanismum Acquisitionem feliciter collegit.

Specimen asteroidum in Utah intra capsulam reditus die 24 Septembris venit, et postea ad Centrum Space Johnson in Houston die 25 Septembris translatum est. Specimen nunc in JSC repositum et curatum erit, cum turma sua distributio scientiarum terrarum invigilans.

Specimen collectum magnum obtinet valorem scientificum ac pervestigandae decenniis futuris. Investigatores sperant perspectas acquirere in formatione et prima evolutione systematis solaris, necnon munus potentiale asteroidum carbon-ditarum sicut Bennu in sementis Terrae cum rebus necessariis ad vitam.

Nihilominus, proximum opus asteroidum principale discendi specimen nondum incipere potest. Turma apud JSC necesse est ut perplexum apparatum TAGSAM disgregem accedere ad specimen, processum qui accuratam accurationem et tempus significantem requiret.

NASA cogitat Bennu specimen detegere die 11 mensis Octobris in eventu interretiali. Hoc valde anticipatum revelabit pretiosas informationes de asteroideis et mysteriis nostri solaris.

sources:

- NASA Astromaterials Research and Exploration Science (ARES) division

- NASA Johnson Space Center (JSC)

- NASA OSIRIS-REx missio