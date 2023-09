Novos prospectus et Hubble Telescopium Team Sursum ut Uranum et Neptunum

Novus Horizontis spatii, suo Plutonis anno 2015 volante clarus, novam missionem aggreditur ad Uranum et Neptunum servandum. Hae duae planetae distantes in mundo nostro solari minime visi sunt et singularem occasionem praebent phisicis ad plura informationes de eis colligendas. In hoc conatu subvenire, NASA amateurs astrologis studet suas observationes Urani et Neptuni submittere.

Solus Voyager 2 in praeteritum Uranum et Neptunum breviter invisit, informationes nobis de his planetis circumscriptas faciens. Novos autem Horizontes prospectum retrogradum praebet planetarum ab situ in Kuiper Belt, ubi Pluto habitat. Hubble Spatium Telescopium latera planetarum illuminata observabit, cum Novae Horizontes imagines laterum obscuritatis capient, cum Sole in spatio.

Amateur observationes in pictura integram planetarum imaginem crucifigunt, cum notas in atmosphaeras Urani et Neptuni nitidissimas lineas indagare possunt. Cum tempus determinatum observandi Novi Horizontis et Hubble, notitia amateur pergere potest ad meliorem cognitionem horum mundorum longinquorum.

Contribuere, amateur astronomi possunt imagines suas Urani et Neptuni ponere in online utentes hashtag #NHIceGiants in X (olim ut Twitter) vel Facebook. Vel, imagines subici possunt online cum informatione tali ut tempus, tempus et fasciae sparguntur adhibitae.

Uranus et Neptunus nunc maxime apparent noctis, Urano ortu et occasu serius Neptuno. Uranus inveniri potest in constellatione Arietis inter Iovem et Pleiadas, Neptunus autem in Piscibus inter meridiem. In his planetis longinquis observandis patientiam et bonam telescopium amplissimum requirit, sed operae pretium est ad cognitionem mundi remotissimi mundi solaris promovendam.

sources:

- NASA

- TheSkyX