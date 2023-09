NASA manus Imaging Spectrometer ad Planeta pro Integratione onto Tanager Satellite

NASA Jet Propulsio Laboratorium (JPL) tradidit spectrometri imaginandi ad societatem imaginandi Terrae Americanae, Planeta, ad integrationem in Tanager 1 satellitem hyperspectalem. Hoc miliarium notabile vestigium carbonis Mapper Coalitionis notat, quo melius studet ut methanum globalem et emissiones dioxidis carbonis intellegamus.

Imaginatio spectrometri a JPL evoluta magnae partes aget in detectione, designatione et quantifying fonte emissiones methani et dioxidis carbonis. Perutile notitias praebebit ad missionem Coalitionis sustinendam.

Cum parte obligationis suae Coalitionis, Planeta in aedificandis et duobus satellitibus hyperspectalibus strenue laborat, Tanager 1 et Tanager 2. Tanager 1 expectatur paratos ad launch in 2024 .

Accedit Planeta cum suo Pelicano Programma inpellit. Primum Tech Demo, TD1, plene aedificatum est et post hoc anno impositum est. Primarium propositum TD1 est explorare satellitem suggestum et systemata perficitiva in ambitu orbitali. Lectiones ab TD1 cognitae futuras iterationes satellitum Pelicani et Tanager informabunt.

Planeta etiam naviter cum usoribus collaborat in eorum Early Access Programma (EAP) ut intelligat quomodo notitia hyperspectralis plurimum pretii variis Institutis tradere possit. Per syntheticas notitias leveraging in societate cum Rendered.ai evoluta est, intendit Planeta ut feedback comprehensivas mercatus colligendi et applicationes novas cognoscendi et causas adhibendi ad futuras notitias hyperspectales.

Cum hac integratione spectrometri imaginis in Tanager 1 satelles, tam NASA quam Planeta, ad suum commune propositum emissiones gasi conservativae vigilantiae et intelligendi efficacius progrediuntur. Haec cooperatio viam melioris mutationis analyseos climatis patefaciet ac nisus mitigandi.

