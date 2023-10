NASA's 16th Annual von Braun Symposium Spatii Explorationis ad Focum de Scientia Spatii Progrediendi et Explorationis

NASA media repraesentantes invitat ad celebrandum XVI Annua de Braun Symposium spatiale Explorationis, quod fiet a die Mercurii ad Veneris die 16 mensis Octobris, in Universitate Alabama in Huntsville. Argumentum hoc anni est "Spatium Progrediendi: A LEO usque ad Lunam et Ultra", et symposium loquentium ex regimine, industria, et academia loquentium, qui de novis incrementis, futuris opportunitatibus disputabunt, ac provocationes in spatio scientiarum et explorationum.

Inter NASA participes, Administrator Bill Nelson animadversiones dabit in praemiis prandii die Octobris 25. Prandium etiam disceptationem de systematibus humanorum exponunt. Media quae in dicendo sunt ut Administrator Nelson Jackie McGuinness apud [inscriptio munita] contactum potest. Sodales, quorum interest in symposio prosequendo, communicare debent Societas Astronautica American Directori Jim Way apud exsecutivam [electronic resource] vel 703-866-0021 pro documentorum.

Eventus a Josepho Pelfrey verbis apertis incipiet, moderatorem fugae NASA marescalli Centri spatium fugae, qui etiam tabulam Artemis die Mercurii mane moderabitur. Alii oratores ex fuga Marshall Centre Space includunt Shane Canerday, architectus aerospace; John Honeycutt, procurator spatii Launch Systems Programmatis; Dayna Ise, vicarius procurator officij scientiarum et technologicorum; Mallory James, aerospace engineer; Maria Beth Koelbl, director machinalis directoratus; Jason Turpin, princeps artis Propulsionis senior; et Lisa Watson-Morgan, procurator Ratio Programmatis Humani Landing.

Plura de symposio et programmate pleno, quaeso, visita astronautical.org/events/vbs.

Fontes: NASA PR Newswire