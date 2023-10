Attonitus Visum Eclipsis solis annalis e Space

NASA imaginem spectacularem eclipsis solaris annularis quae die 14 Octobris occurrit, 2023 dimisit. Imago capta est a Terra Polychromatic Imaging Camerae (EPIC) necatus est in speculatorio profundissimo Clima (DSCOVR), quae circiter 1.5 decies centena milia passuum aberat. de Terra. Imago ostendit umbram Lunae transeuntis per eclipsis Americam Septentrionalem.

Eclipsis solaris annularis accidit cum Luna, vel prope longissimam distantiam a Terra, minor in caelo apparet nec totum orbem solis operit. Hoc "anulum ignis" efficit effectum, cum solis oras visibiles sicut circulum rubeum rutilans.

Camera epica, unum trium instrumentorum in tabula DSCOVR, imagines regulares plenas orbis Terrae capit. Snapshot emissus a NASA captus 11:58 AM tempore centrali die 14 mensis Octobris in summo eclipsis supra Texas centrali est. Immanitas umbrae illustrat solem adhuc per latius continentis fasciculum obumbrari.

DSCOVR in puncto Terrae Sol L1 Lagrange collocatur, quae est regio aequilibrii gravitatis inter Terram et Solem. Hic locus opportunus permittit DSCOVR ut magnae notitiae magnae tempestatis tam terrestris quam spatii provideant, inclusis primis tempestatibus solaris detectionis antequam Terram attingant. Spatium Telescopium James Webb in puncto etiam Lagrange, sed ex opposito in L2.

Cum proximus eclipsis solaris annularis evenire exspectatur die 21 mensis Iunii anno 2039, tota eclipsis multo celerius fienda est, die VIII mensis Aprilis anno MMXXIV. Hic eventus caelos e Texas ad Cenomanniam in Civitatibus Foederatis obscurabit.

sources:

- NASA

- Deep Spatium Clima Observatorii (DSCOVR)

— Terrae Polychromaticae Imaginis Camerae (EPIC)