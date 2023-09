Astronaut Frank Rubio US unius fugam patientiae recordum fregit, 371 diebus in Statione Spatii Internationalis consumptis (ISS). Praecedens haec recordatio praecedentium 355 dierum habita a Mark Vande Hel. Rubio, una cum cosmonautis Sergey Prokopyev et Dmitri Petelin, in Terram redire constituitur post diem 27 Septembris, postquam spatium morandi extensum est.

Primo mense Martio redire cogitavit, Rubio et socii nautarum in ISS manere debebant propter rimam coolantem in navi portitoria MS-XXII Soyuz. Leak, impulsum micrometeoroidarum causari creditum est, nautas per sex menses manere coegit. Mense Februario, unpilo substitutio Soyuz feliciter emissa est ut schedula rotationis nautarum Russorum in vestigio maneret.

Rubio provocationes expressit se a familia sua per miliaria abesse, ut natales et filius in collegium transferrent, sed uxorem et haedos laudavit ad rem bene tractandam. Quamvis difficultates personales, Rubio suum laborem intendit et optimam condicionem fecit.

Rubio commentarius praevaricationis effectus eum propius ad mundum relatum a cosmonaut Valery Polyakov affert, qui 437 dies et 18 horas in statione spatii Mir Russiae consumpsit. Proximus cantus restituendi Rubio et collegae eius Oleg Kononenko, Nikolai Chub et NASA astronaut Loral O'Hara constituunt, cum Kononenko et Chub in ISS annum edunt.

