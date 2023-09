NASA astronaut Frank Rubio, qui memoriam US per longissimum tempus in spatio continuum tenet, in Terram redire constituit die 27 Septembris conclusit missionem quae per annum duravit in Statione Spatii Internationalis (ISS). Rubio, una cum duobus cosmonautis Russiae, Sergey Prokopyev et Dmitri Petelin, orbita terrae in humili-terrae orbita primitus destitutus est propter rimam refrigerandi in domo equitandi, capsulam Soyuz ad stationem spatii appulit, mense Decembri anno 2022 .

Ad quaestionem appellandam tam NASA quam Russorum spatium procurationis Roscosmos expeditionem nautarum sex additis mensibus prorogavit. Statuerunt capsulam rimosa aptam domum turbarum deportare, quod periculum exaestuandi in reentry in Telluris atmosphaeram praebuit. Quam ob rem nautae Tellurem revertentur in capsula reposito Soyuz vacua missa.

Per missionem suam protractum, Rubio in iusto commercio cum sua familia mansit et suo auxilio fretus est. Pondus extulit inveniendi stateram inter laborem et relaxationem ad sanitatem mentis conservandam. Missio Rubio, quae spatium 371 dierum continuorum complevit, fregit priorem US recordum astronauti Mark Vande Hei in 2021 positum.

Quamvis NASA et Roscosmos in permanenti Russia-Ucraina bella et contentiones geopoliticas operam navarunt in ISS. Nauta nuntium suum bene missionem extensam accepit, et procurator programmatis NASA spatii stationis, Joel Montalbano, iocose dixit facultatem volandi in glacie cremor pro praemio esse.

Rubio, medicus medicinae, negavit se missionem accepturum esse, si sciret per annum eum a familia conservaturum esse. Tamen plurimum temporis sui in spatio fecit investigationes combustiones exercendo, studia humane valetudinis participans et ad spatium tomatoes tendens ut partem experimenti dilectissimi scientiae suae.

Ut viderent discessum Rubionis e statione spatii, visores in NASA TV modulari possunt in pagina procurationis die Septembris 27. Navis horarium est ut suum spatium statione navale 3:51 am ET relinqueret, cum coverage de exscensu ab 6 am ET incipiente .

Fontes: NASA, Mashable