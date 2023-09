NASA astronaut Frank Rubio historiam per longissimas US spatii longissimas tabulas rerum gestarum excellens fecit. Currently in statione Internationali Stationi Spatii (ISS), Rubio priorem recordum 355 dierum die Lunae excessit. Rubio initio ad ISS mense Septembri proximo anno cum duobus cosmonautis Russiae venit pro eo quod exercitatione semestre missio esse putabatur.

Sed mora eorum inopinate extensa est postquam capsula Soyuz suum sensit rimam refrigerandi dum appulit ad stationem spatii. Quam ob rem reditus trio in Terram, qui ante diem 27 Septembris horarium est, capsula reponenda quae missa est ad ISS solum ad iter reditum fiet.

Postquam Rubio suam missionem absolvit et in Terram attingit, totalem 371 dierum spatio consumpsit, superans recordum praecedentium a Mark Vande Hei positum. Vande Hei's record spaceflight single stood at 355 days. Gravis est notare mundum recordum longissimi spatii ad cosmonautam Valerii Polyakov Russici pertinere, qui 437 dies in statione Mir spatii per medium 1990s conscendit.

Effectum Rubio vehementer agnitum est a NASA principe Bill Nelson, qui admirationem suam de Rubio dedicationis in nuntio per X tradito, olim Twitter noto, expressit.

Cum Rubio ad Terram redire parat, cantavit substitutio duorum Russorum constans et unus Americanus ex Kazakhstan die Veneris ad deducendum venturus est et officia nautarum exeuntis apud ISS sumet.

sources:

- NASA astronaut Frank Rubio US spaceflight durationis record ponit (source clausa)